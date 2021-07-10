Kripto Para Vurgunlarında Artış Devam Ediyor! Büyük Miktarda Para Yok Oldu

Türk kripto para piyasasında yaşanan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. “Bitcoin Safiye” lakaplı Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bine yakın kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçmasıyla devam eden Bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor…

Bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor! Bir yenisi daha Aydın’da eklendi

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın’da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı. Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin BTC makineleri ürettiğini, BTC üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu. Yeni Asır’dan Kazım Yörükce’nin haberine göre, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli’nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

Aydın’ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde kripto para dolandırıcılığı mağduru 80 kişi, 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.