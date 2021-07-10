- 10 Tem 2021 - 18:07 G: 10 Tem 2021 - 18:26

Apple Kurucu Ortağı Bitcoin Mucizesinden Çok Etkilendi!

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Bitcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve matematik mucizesi olduğuna inandığını belirtti!

Bitcoin’e genellikle “dijital altın” denir. Şimdilerde ise amiral gemisi kripto paranın başka bir yüksek profilli destekçisi var. Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Bitcoin’e oldukça inanıyor.

Wozniak, bu hafta gerçekleşen teknoloji girişimcileri konferansı Talent Land Jalisco’daki konuşması sırasında, “Bitcoin’e yatırım yapmıyorum, ancak gelecek için ona fazlasıyla inanıyorum.” dedi.

Wozniak, Bitcoin’in altından daha çekici olduğunu da sözlerine ekledi. Apple kurucu ortağı bununla ilgili, “Altın sınırlıdır ve onu aramanız gerekir; Bitcoin ise en şaşırtıcı matematiksel mucizedir.” dedi.

Wozniak, ayrıca, gençlerin teknolojideki yetenekleri nedeniyle teknoloji geleceğinin eskisinden daha umut verici göründüğünü söyledi.

Wozniak’ın Kripto Girişimleri

Steve Wozniak’ın kendine ait bir kripto parası var.

WOZX ismi altında işlem gören Efforce kripto parası, geçen yılın Aralık ayında 3.15 Dolar fiyatına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. WOZX, 78 milyon Dolarlık piyasa değeri ile kripto para sıralamasında 315. konumda yer alıyor.

Blockchain tabanlı bir ürün olan Efforce, insanların “enerji verimliliği projelerine” yatırım yapmalarına olanak sağlıyor.

Bitcoin’in Artan Popülaritesi

Wozniak, Bitcoin’in özellikle de finans ve teknoloji alanında büyüyen yüksek profilli destekçileri arasına katılıyor.

Yazılım şirketi MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını geçen yılın Ağustos ve Eylül aylarında ilk kez açıkladıktan sonra, kripto paraya akın eden kurumsal yatırımcı dalgasında büyük bir patlama yaşandı.

Bu isimler arasında milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller ve Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci gibi önemli figürler de yer alıyor.

Scaramucci’nin Skybridge Capital’i, geçtiğimiz günlerde özel bir Etheruem fonu başlatacağını duyurdu; ancak Scaramucci, Bitcoin konusundaki yükselişini de sürdürüyor. Skybridge CEO’su, SEC’in bu yıl içinde bir Bitcoin ETF onaylayacağını düşünüyor.

Ayrıca Twitter CEO’su Jack Dorsey de Bitcoin’e verdiği destek ve yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.

10 Tem 2021 - 18:07 - Ekonomi

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