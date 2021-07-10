Kötü Bitcoin Performansı Ne Zaman Bitecek? Uzman İsimlerden Açıklamalar Geldi!

CoinDesk verilerine göre dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin Mayıs ayının sonlarından bu yana 30.000 dolar ile 42.000 dolar arasında seyrediyor.

CoinDesk muhabiri Omkar Godbole Bitcoin’in piyasa davranışları hakkında bir yazı yayınladı ve özellikle bir teknik gösterge üzerinde durdu: “Bollinger bantları arasındaki mesafenin Bitcoin’in 20 günlük hareket ortalamasına bölünmesiyle elde edilen Bollinger bant genişliği, son iki buçuk ayın en düşük seviyesi olan 0.15’e geriledi. Benzer şekilde bu göstergedeki düşük değerler, yüksek volalitenin piyasaları ele geçirmesinden önceki dönemde de görülmüştü.”

“Bollinger Bant Genişliği Tek Başına Trend Dönüşü Anlamına Gelmez”

Ancak analizcilere göre düşük bir Bollinger bant genişliği, tek başına mevcut trend dışına gerçekleşebilecek bir atak sinyali olmayabilir.

StockCharts’ta baş piyasa stratejisti olarak görev yapan David Keller durumu şöyle değerlendirdi: “Bollinger bantları piyasa volalitesini ölçmek için kullanılıyor ve Bollinger bant genişliğinin daralması da son haftalarda volalitedeki düşüş eğilimine işarete diyor. Genel olarak düşük volalite dönemleri fiyat yükselişlerinin hemen öncesinde yaşanıyor. Bitcoin fiyatındaki Bollinger bantlarının daralmasını daha önce 2020 yılının Ekim ve Aralık aylarında görmüştük. Bu daralmaların ardından büyük fiyat yükselişleri gerçekleşmişti. Ayrıca 2021 yılının Nisan ayında da Bitcoin’in zirve yapmasından hemen önce benzer bir tablo izlenmişti.”

“Bitcoin Fiyatı Son Derece Sıkıcı Bir Süreç İçerisinde”

Araştırma platformu Token Metrics’te baş teknik analist olarak çalışan William Noble da konuyla ilgili kendi yorumunu aktardı: “Bollinger bant genişliği, bir fiyat aralığının ne kadar uzun ve acı verici olduğunu iyi bir şekilde ölçmek için kullanılıyor. Bollinger Bant genişliğinin 0.15’e kadar inmesiyle beraber Bitcoin yatırımcılarının ne kadar sıkıcı bir süreç geçirdiğini de anlamış oluyoruz. Bazen Bollinger bant genişliği değerleri bu şekilde büyük düşüşler gösterip 1 aya kadar bu seviyelerde kalabiliyor. Düşük bir Bollinger bant genişliği yaşanan fiyat aralığı hareketinin sona ereceği anlamına da gelmiyor.”

Bitcoin fiyatı bir süredir 30.000 ile 42.000 dolar arasında seyretse de birkaç kez 30.000 doların altına da inmişti.