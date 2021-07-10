Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer…

Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi, 22 yıl önce Sevda Demirel’den tokat darbesi almıştı. Hande Ataizi, 22 yıl Sevda Demirel’e hakaret edince ortalık çok fena karışmış; Sevda Demirel ise “Ne dedin sen?” diyerek Hande Ataizi’ne tokat atmıştı.

Olayın arkasında mevzunun reyting olduğunu dile getiren Arto, milyonların şok olmasına neden oldu. Görenleri şok içerisinde bırakan bu durumun arka yüzünü ise Arto, tek tek anlattı. Olayın içerisinde bulunan üç isim içinde “Salak bunlar” sözlerini dile getiren Arto, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…



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