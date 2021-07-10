Söylemezsem Olmaz Arto’dan Skandal İtiraf! “Ne Dedin Sen?” Tokadının İç Yüzünü Anlattı! Camdaki Kız Cana Yerle Bir Olmuştu Meğer…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından birisi olan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Arto, geçmiş yıllarda gündeme bomba gibi düşen “Ne dedin sen” tokadının iç yüzünü anlattı. Milyonları şok içerisinde bırakan olay hakkında skandal itiraflarda bulunan Arto, ağızları açık bıraktı.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi, 22 yıl önce Sevda Demirel’den tokat darbesi almıştı. Hande Ataizi, 22 yıl Sevda Demirel’e hakaret edince ortalık çok fena karışmış; Sevda Demirel ise “Ne dedin sen?” diyerek Hande Ataizi’ne tokat atmıştı.
Olayın arkasında mevzunun reyting olduğunu dile getiren Arto, milyonların şok olmasına neden oldu. Görenleri şok içerisinde bırakan bu durumun arka yüzünü ise Arto, tek tek anlattı. Olayın içerisinde bulunan üç isim içinde “Salak bunlar” sözlerini dile getiren Arto, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.