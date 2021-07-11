Müge Anlı Bu Darbeye Dayanamaz! Formatları Bile “Kopya!” Yıllarını Vermişti, Yazık Oldu! FOX TV’den Karar Çıktı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Atv ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Program sezon finali yapmasının ardından Fox Tv'den atak geldi. Fox Tv kanalında yeni başlayacak olan format için Müge Anlı'yı kahreden haber gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ve programına meydan okuyan Fox Tv, yaz sezonunda yayına girecek format ile birlikte reyting sıralamasına büyük bir etki etmeyi düşürüyor. Bu hamle sonrasında ise Atv ve Fox Tv arasında gerginlik oluşacağa benziyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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