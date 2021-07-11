Müge Anlı Bu Darbeye Dayanamaz! Formatları Bile “Kopya!” Yıllarını Vermişti, Yazık Oldu! FOX TV’den Karar Çıktı…
Yıllardır Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı için kahreden haber geldi. Fox Tv'den gelen son hamle ile birlikte Müge Anlı oldukça üzüldü. İşte detaylar…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Atv ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Program sezon finali yapmasının ardından Fox Tv'den atak geldi. Fox Tv kanalında yeni başlayacak olan format için Müge Anlı'yı kahreden haber gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ve programına meydan okuyan Fox Tv, yaz sezonunda yayına girecek format ile birlikte reyting sıralamasına büyük bir etki etmeyi düşürüyor. Bu hamle sonrasında ise Atv ve Fox Tv arasında gerginlik oluşacağa benziyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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11 Tem 2021 - 12:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.