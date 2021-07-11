- 11 Tem 2021 - 13:40 G: 11 Tem 2021 - 13:43

Müge Anlı'da Sinir Krizi Geçirmişti, Sosyal Medyada Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ateş Püskürdü, Görenler Titredi! Meğer…

Anne ve babasının katillerini aramak için Müge Anlı programına katılmak isteyen Osman Büyükşen, Büyükşen ailesine neler olduğunu sorguluyor. Anne ve babasının katillerini arayan fakat üç yıldır herhangi bir sonuç elde edemeyen Osman Büyükşen, programda adeta sinir krizi geçiriyor.

Müge Anlı'da canlı yayında sitemler eden Osman Büyükşen'in en büyük şüpheli ismi ise kardeşi Büşra'ydı. Büşra'nın ise sezon finalinde değişik hareketlerde bulunması ve ağlaması ise tekrar tüm şüpheleri onun üzerine çekiyor. Üç yıldır herhangi bir sonuç alamayan Osman Büyükşen ise canlı yayında her gün sinir krizi geçiriyor ve ağlıyor.

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11 Tem 2021 - 13:40 Ankara- Yaşam

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