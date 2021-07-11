Müge Anlı'da Sinir Krizi Geçirmişti, Sosyal Medyada Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ateş Püskürdü, Görenler Titredi! Meğer…

Müge Anlı'da canlı yayında sitemler eden Osman Büyükşen'in en büyük şüpheli ismi ise kardeşi Büşra'ydı. Büşra'nın ise sezon finalinde değişik hareketlerde bulunması ve ağlaması ise tekrar tüm şüpheleri onun üzerine çekiyor. Üç yıldır herhangi bir sonuç alamayan Osman Büyükşen ise canlı yayında her gün sinir krizi geçiriyor ve ağlıyor.

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