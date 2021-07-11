Müge Anlı'da Sinir Krizi Geçirmişti, Sosyal Medyada Çıldırdı! Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Ateş Püskürdü, Görenler Titredi! Meğer…
Anne ve babasının katillerini aramak için Müge Anlı programına katılmak isteyen Osman Büyükşen, Büyükşen ailesine neler olduğunu sorguluyor. Anne ve babasının katillerini arayan fakat üç yıldır herhangi bir sonuç elde edemeyen Osman Büyükşen, programda adeta sinir krizi geçiriyor.
Müge Anlı'da canlı yayında sitemler eden Osman Büyükşen'in en büyük şüpheli ismi ise kardeşi Büşra'ydı. Büşra'nın ise sezon finalinde değişik hareketlerde bulunması ve ağlaması ise tekrar tüm şüpheleri onun üzerine çekiyor. Üç yıldır herhangi bir sonuç alamayan Osman Büyükşen ise canlı yayında her gün sinir krizi geçiriyor ve ağlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.