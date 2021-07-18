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18 Tem 2021 - 17:45

A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...

A101 ve BİM Aktüel ürünlerle birlikte indirimde resmen rekor kırarak büyük bir ilk altına imza atmıştı. Özellikle yasakların sona ermesiyle birlikte A101 ve BİM'in yaptığı bu indirimler oldukça ilgi topladı. Stoklar bir gün bile dayanmıyorken, indirim yapanlar arasında Trendyol da yerini aldı. Peki, Trendyol'da indirimler ne durumda? Hangi ürün kaç TL? İşte tüm detaylarıyla o ürünler...