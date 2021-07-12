Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Eğriova Göleti Ankara Kaç Km? Eğriova Tabiat Parkı Giriş Ücreti
Havaların ısınması ile birlikte başkentlilerin ilgisi doğa güzelliklerine doğru kayıyor. Peki; Ankara Eğriova Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir? Eğriova Göleti Ankara kaç km? İşte, Eğriova Tabiat Parkı giriş ücreti listesi…
Ankara’nın doğal güzellik bölgelerinden biri olan Eğriova Tabiat Parkı, on hektarlık alanı ile doğa severlerin akınına uğramaya devam ediyor. Pek çok doğa aktivitesini aynı anda sunan Eğriova Tabiat Parkı, ziyaretçilerine dinlenilmiş bir hafta sonu vaat ediyor.
Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?
Birbirinden güzel manzaraları ile ziyaretçilerini karşılayan başkent Ankara’nın doğal güzellikler listesi içerisinde Eğriova Tabiat Parkı da yer alıyor. Göl manzarası ve yeşil tabiatı ile dikkatlerine çeken Eğriova Tabiat Parkı; kamp, izcilik, trekking, doğa fotoğrafçılığı ve piknik gibi pek çok aktivite için elverişli topraklar üzerinde bulunuyor. Peki, Ankara Eğriova Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir?
Özel araç ile kolaylıkla gidilebilen Eğriova Tabiat Parkı’na ulaşmak için; Ankara – Ayaş – Beypazarı istikametini takip ederek, öncelikle Beypazarı ilçe merkezine varmak gerekiyor. Bu seyahatin ardından Beypazarı – Karaşar yolundan devam eden ziyaretçiler; Beypazarı – Geyikpınarı – Uşakgöl – Köseler güzergahında devam ederek Ankara Eğriova Tabiat Parkı’na ulaşabiliyor. Ayrıca Eğriova Tabiat Parkı, Ankara ili Beypazarı ilçesi içerisinde yer alıyor.
12 Tem 2021 - 13:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.