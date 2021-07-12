Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Eğriova Göleti Ankara Kaç Km? Eğriova Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Ankara’nın doğal güzellik bölgelerinden biri olan Eğriova Tabiat Parkı, on hektarlık alanı ile doğa severlerin akınına uğramaya devam ediyor. Pek çok doğa aktivitesini aynı anda sunan Eğriova Tabiat Parkı, ziyaretçilerine dinlenilmiş bir hafta sonu vaat ediyor.

Ankara Eğriova Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?



Birbirinden güzel manzaraları ile ziyaretçilerini karşılayan başkent Ankara’nın doğal güzellikler listesi içerisinde Eğriova Tabiat Parkı da yer alıyor. Göl manzarası ve yeşil tabiatı ile dikkatlerine çeken Eğriova Tabiat Parkı; kamp, izcilik, trekking, doğa fotoğrafçılığı ve piknik gibi pek çok aktivite için elverişli topraklar üzerinde bulunuyor. Peki, Ankara Eğriova Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir?



Özel araç ile kolaylıkla gidilebilen Eğriova Tabiat Parkı’na ulaşmak için; Ankara – Ayaş – Beypazarı istikametini takip ederek, öncelikle Beypazarı ilçe merkezine varmak gerekiyor. Bu seyahatin ardından Beypazarı – Karaşar yolundan devam eden ziyaretçiler; Beypazarı – Geyikpınarı – Uşakgöl – Köseler güzergahında devam ederek Ankara Eğriova Tabiat Parkı’na ulaşabiliyor. Ayrıca Eğriova Tabiat Parkı, Ankara ili Beypazarı ilçesi içerisinde yer alıyor.