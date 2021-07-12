12 Temmuz 2021 Günün En Çok Yükselen ve En Çok Düşen Kripto Para Birimleri
12 Temmuz 2021 günün en çok yükselen ve düşüş gösteren kripto para birimleri belli oldu. İşte detaylar...
Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0,6 geriledi ve 1,39 trilyon dolara indi. Bitcoin %1,26’lık kayıpla 33.566 dolardan işlem görürken Ethereum, günlük %1,46'lık düşüşle 2.104 dolardan alıcı buluyor. İlk 10’da Polkadot %1,7’nin üzerine çıkan kaybıyla, XRP ise %0,53’lük kazancıyla dikkat çekiyor.
İlk 100’de günün enlerine göz atalım. Bu liste TSİ 17.04 itibarıyla, son 24 saatteki değişim oranları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
En çok değer kazanan kripto paralar
- Synthetix (SNX): $13,14 (+%16,85)
- Revain (REV): $0,007674 (+%12,32)
- Telcoin (TEL): $0,01786 (+%10,48)
En çok değer kaybeden kripto paralar
- Stacks (STX): $1,25 (-%6,59)
- KuCoin Token (KCS): $12,59 (-%6,56)
- Flow (FLOW): $17,94 (-%6,32)
12 Tem 2021 - 17:38 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.