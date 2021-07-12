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12 Tem 2021 - 17:38

12 Temmuz 2021 Günün En Çok Yükselen ve En Çok Düşen Kripto Para Birimleri

12 Temmuz 2021 günün en çok yükselen ve düşüş gösteren kripto para birimleri belli oldu. İşte detaylar...