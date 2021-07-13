- 13 Tem 2021 - 00:37 G: 13 Tem 2021 - 00:41

Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi

Soğuktan sıcağa pek çok lezzeti ile meşhur olan Ankara, çorbalar açısından da yemek kültürüne önemli katkılarda bulunuyor. Tüm Türkiye’nin büyük bir beğeni ile tükettiği İnceğiz Çorbası ise, Ankara’da mutlaka tüketilmesi gereken lezzetler içerisinde yer alıyor. Peki, Ankara mutfağının yöresel çorbası İnceğiz çorbası nasıl yapılır? İnceğiz çorbasının hikayesi nedir? İşte İnceğiz çorbasının tarifi…

Gastronomi alanına sayısıyız katkı yapan Ankara, en çok et yemekleri ile tanınsa da mezeden çorbaya pek çok lezzeti ile öne çıkıyor. Tüm ziyaretçilerini cezbeden İnceğiz çorbası ise yine et ile yapılan yemekleri arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Ankara çorbacılarının hemen hemen hepsinde bulunan İnceğiz çorbası, başkentlilerin soğuk kış aylarında tüketmeyi  en çok sevdiği lezzetleri arasında bulunuyor.

Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır?

Ankara’nın mutfağında önemli bir yere sahip olan İnceğiz çorbası, tüketenlere genellikle, “Ankara mutfağının yöresel çorbası İnceğiz çorbası nasıl yapılır?” sorusunu sorduruyor. Her evde bulunan malzemeler ile yapılabilen İnceğiz çorbası temelde; buğday, nohut, et ve semizotu ile yapılıyor.

İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir?

Her yörenin kendine has yemeklerinin özel bir hikayesi bulunuyor. Peki, İnceğiz çorbasının hikayesi nedir? Evde bulunan malzemeler ile pratik bir şekilde yapılabilen İnceğiz çorbasını özel kılan en önemli şey hem çorba hem de ana yemek olarak tüketilebilmesi oluyor. Lezzetli ve doyurucu olarak öne çıkan İnceğiz çorbası, tadan kişiler tarafından ise bir hayli beğeniliyor.

13 Tem 2021 - 00:37 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi… mask
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi…
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL? mask
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL?
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar? mask
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları mask
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları
Antikor Testi Nasıl Yapılır? Antikor Testi Ankara'da Nerede Yapılır? Antikor Testi Fiyatı Ankara mask
Antikor Testi Nasıl Yapılır? Antikor Testi Ankara'da Nerede Yapılır? Antikor Testi Fiyatı Ankara
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? 2021 Hızlı Tren Güzergahlar ve Saatleri mask
Ankara’dan Nerelere Hızlı Tren Var? 2021 Hızlı Tren Güzergahlar ve Saatleri
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Birol Yavuz Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Birol Yavuz Kaç Yaşında, Nereli? Birol Yavuz Ankara’da Nasıl Şehit Oldu? mask
Birol Yavuz Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Birol Yavuz Kaç Yaşında, Nereli? Birol Yavuz Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu? mask
Cennet Yiğit Kimdir? 15 Temmuz Ankara Şehidi Cennet Yiğit Kaç Yaşında, Nereli? Cennet Yiğit Ankara’da Nasıl Şehit Oldu?
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar? mask
Ankara Otobüs Biletleri Ne Kadar? Ankara Gaziantep, Ankara Kayseri Ve Ankara İstanbul Otobüs Biletleri Ne Kadar?
13 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Halk Ekmek Büfeleri Pazar Günü Açık Mı? mask
Ankara Halk Ekmek Büfeleri Kaçta Açılıp, Kaçta Kapanıyor? Halk Ekmek Büfeleri Pazar Günü Açık Mı?
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankarada noterler kaca kadar acik? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi… mask
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi…
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi mask
Ankara Beypazarı Baklavası Nasıl Yapılır? İşte 80 Katlı Beypazarı Ev Baklavası Tarifi
Meşhur Ve Lezzetli Ankara Ketesi Tarifi Nasıl Yapılır? İşte Ankara’nın Kuyruk Yağlı Kıkırdaklı Kete Tarifi mask
Meşhur Ve Lezzetli Ankara Ketesi Tarifi Nasıl Yapılır? İşte Ankara’nın Kuyruk Yağlı Kıkırdaklı Kete Tarifi
Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı? mask
Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı?
Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Elma Sirkesi Faydaları, Elma Sirkesi Nasıl İçilir? mask
Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Elma Sirkesi Faydaları, Elma Sirkesi Nasıl İçilir?
Ankara'nın En İyi Kahvaltı Yerleri ve Mekanları 2021! Ankara'da kahvaltı nerede yapılır? Ankarada köy kahvaltısı nerede yapılır? mask
Ankara'nın En İyi Kahvaltı Yerleri ve Mekanları 2021! Ankara'da kahvaltı nerede yapılır? Ankarada köy kahvaltısı nerede yapılır?
Masterchef Arnavut Ciğeri Nasıl Yapılır? MasterChef Türkiye Arnavut Ciğeri Tarifi, Malzemeleri mask
Masterchef Arnavut Ciğeri Nasıl Yapılır? MasterChef Türkiye Arnavut Ciğeri Tarifi, Malzemeleri
Ankara'da Kuzu Cevirme Tandır Nerede Yenir? Kuzu Çevirme Nasıl Yapılır, Hazırlanır? mask
Ankara'da Kuzu Cevirme Tandır Nerede Yenir? Kuzu Çevirme Nasıl Yapılır, Hazırlanır?
Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var? mask
Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?
Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler mask
Mercimek Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL? mask
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL?
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Genel Kurmay Başkanı Nasıl Seçilir? Şuanki Genel Kurmay Başkanı Kimdir? Genel Kurmay Başkanı Kime Bağlı? mask
Genel Kurmay Başkanı Nasıl Seçilir? Şuanki Genel Kurmay Başkanı Kimdir? Genel Kurmay Başkanı Kime Bağlı?
Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır? Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak? mask
Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır? Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak?
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi mask
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status