- 13 Tem 2021 - 00:48 G: 13 Tem 2021 - 00:53

Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?

Yazı yabancı ülkelerde gerçekleştirmek isteyen başkentliler, rotayı bu kez Doğu Avrupa’ya çeviriyor. Her yıl Türkiye’den yüzbinlerce turist alan Ukrayna bu yaz da sezonu açıyor. Peki, Ankara’dan Ukrayna'ya nasıl gidilir? Ukrayna'ya gitmek için pasaport gerekli mi? Ukrayna gitmek için ne gerekir? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

Türk vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ukrayna, bu sene de ziyaret edilecek yabancı ülkeler arasında başı çekiyor. Diğer Avrupa ülkelerine göre daha geniş bir yüz ölçümü sunan Ukrayna hem eğlencesi hem gezilecek mekanlarının çokluğu hem de uygun para birimi ile başkent Ankaralıların da ilk tercihleri arasında yer alıyor. Öte yandan Ankara’dan Ukrayna’ya ulaşımının kolaylıkla gerçekleştirmesi başkent Ankaralıları yaklaşan resmi tatil öncesi cezbediyor.

Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir?

Deniz yolu ile de ulaşabilen Ukrayna, kolay ulaşım seçenekleri ile başkentlilerin de sıklıkla ziyaret ettiği yabancı ülkeler arasında yer alıyor. Peki, Ankara’dan Ukrayna'ya nasıl gidilir? Ankara’dan Ukrayna’ya deniz yolu ile gitmek hem daha zahmetli hem de daha maliyetli oluyor. İstanbul’dan gerçekleştirilen Ukrayna deniz seferleri, deniz yolculuğunun Türkiye’deki tek adresi oluyor.

Öte yandan Ukrayna’ya hava yolu ile ulaşmak direkt ve aktarmalı uçuşlar ile mümkün hale geliyor. Başkentlilerin de sıklıkla tercih ettiği bu yöntemde Pegasus Havayolları’nın Ankara Esenboğa ile Kiev arasında doğrudan düzenlediği seferler yer alıyor. Onun dışında İstanbul’dan farklı firmalar ile gitmek isteyen başkentlilerin Ukrayna’ya aktarmalı uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor.

13 Tem 2021 - 00:48 - Yaşam

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