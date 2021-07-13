Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL?
Her yönü ile kolay ulaşım sağlayan hızlı tren, Ankara’dan İstanbul’a ziyarete gidecek olan başkentlilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Fiyatı ile de avantaj yaratan hızlı tren, pek çok ara durağı ile doğrudan ulaşımı da mümkün kılıyor. Peki, Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sürer? Ankara İstanbul hızlı tren kaç durak? Hızlı tren Ankara İstanbul kaç TL? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Her gün binlerce başkentlilerin çeşitli nedenler ile ziyaret ettiği İstanbul, pek çok ulaşım ağı ile ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. Başkent Ankara’ya oldukça yakın bir konumda yer alan İstanbul, uzunca bir süredir hızlı tren seçeneğini de ziyaretçilerine sunuyor. Başkent Ankara ve İstanbul arasında gün içerisinde düzenlenen hızlı tren ulaşımı ise, uygun fiyat ve kolay ulaşım ile her iki şehrin sakinleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?
Hızlı sefer süresi ile başkentlilerin İstanbul ziyaretlerinde ilk tercihi olan hızlı tren, sıklıkla “Ankara İstanbul hızlı tren kaç saat sürer?” sorusuna cevap aratıyor. Ankara İstanbul hızlı treninin seyahat süresi; 4 saat 15 dakikalık bir yolculuk olarak hızı ile öne çıkıyor.
13 Tem 2021 - 00:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.