Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi…

Güzel et yemekleri ile unutulmaz bir mutfak kültürü ortaya çıkaran Ankara, pek çok lezzeti ile damaklarda tat bırakıyor. Bu lezzetlerden biri olan Ankara tava ise her dönem en çok tercih edilen Ankara mutfağı lezzetleri arasında yer alıyor.

Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır?



Şehrin pek çok noktasında yapılan Ankara tava tadanlara genellikle “orijinal Ankara tava nasıl yapılır?” sorusuna yanıt aratıyor. Ankara tavanın orijinali tel şehriyeden elde edilen pilav ve et sote ile yapılıyor.



Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır?



Ankara’nın meşhur lezzetlerinden biri olan Ankara tava evde yapılmak istenildiğinde pek çok püf noktaya dikkat etmek gerekiyor. Peki, pirinçli ve arpa şehriyeli Ankara tava nasıl yapılır? Pek çok yapım metodu olan Ankara tavada lezzetli olan yöntemlerden birisi; etin daha önce düdüklüde haşlanması durumunda, son aşamada şehriye ile et fırında kızartılabiliyor olması olarak öne çıkıyor. Bir diğer yöntemde ise, şehriye ile hazırlanan pilav salça ve domates ile lezzetlendirilebiliyor. Öte yandan etin sert olmaması için Ankara tava yemeğine tuzun mutlaka ve mutlaka en son eklenmesi gerekiyor.



