- 13 Tem 2021 - 08:29 G: 13 Tem 2021 - 08:33

El Salvador'un BTC Kararı İptal Mi Edilecek?

Dev bankacılık kuruluşu JP Morgan, El Salvador'un Bitcoin kararına ilişkin endişelerini aktardı. İşte detaylar...

JP Morgan, El Salvador’un Bitcoin’i ikinci ulusal para birimi yapma planlarına şüpheyle yaklaşıyor.

Geçen hafta yayınlanan bir araştırma raporunda, JP Morgan analistleri, El Salvador’un Bitcoin’i ikinci resmi para birimi yapma planlarıyla ilgili bazı olası sorunları sıraladı.

JP Morgan, El Salvador’un Bitcoin Kararına İlişkin Endişelerini Açıkladı

Görünen o ki, ana zorluk ilk resmi para birimi olan Dolar ve Bitcoin arasındaki ilişki olacak.

JP Morgan, yerel yönetim altyapıyı güçlendirmedikçe, Bitcoin’in muhtemelen havale göndermenin bir yolu olarak Dolar karşısında iyi bir değer kazanamayacağını söylüyor. Banka, Johns Hopkins Üniversitesi’nin yakın tarihli bir araştırmasına atıfta bulunarak, Bitcoin’de havale aktarmanın maliyetinin, ABD Doları cinsinden benzer işlemler yapmanın “neredeyse iki katı” olduğunu öne sürüyor.

Bu, küçük bir endişe değil. El Salvador, çoğunlukla ABD Doları cinsinden yapılan havalelere bağımlı bir ülkedir. Dünya Bankasının 2020 verilerine göre, ABD Doları havaleleri, El Salvador GSYİH’sının yaklaşık %24’ünü oluşturdu.

Ancak araştırmacılar, iki paralı bir sistemdeki Dolarizasyonun ülkeyi fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas hale getirdiğini belirtiyor. Ve Bitcoin’in zaten son derece dalgalı ve değişken bir pazar olması da bu ihtimali artırıyor.

ABD Doları ve Bitcoin

JP Morgan, El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi haline getirme planında, blok zincirinin yeni “zincir içi” ödeme faaliyeti akışını idare edememesi ve Bitcoin ağındaki her işlem için alınan yüksek ücretler de dahil olmak üzere diğer bazı olası aksaklıklara da dikkat çekti. Bitcoin’in fiyatı ve genel işlem hacmi arttıkça, blok zinciri kullanmanın maliyeti de artıyor.

Başkan Nayib Bukele, El Salvadorlu tüccarların ABD Dolarının yanı sıra Bitcoin’i de ödeme aracı olarak kabul etmeleri gerekeceğini söyledi. Ancak JP Morgan, Bitcoin’in “başarısız” bir ödeme aracı olduğunu düşünüyor. JP Morgan ayrıca Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), El Salvador’un Bitcoin planları ile ilgili son şüpheci yaklaşımına da işaret ediyor.

El Salvador, Haziran ayında “Bitcoin Yasasını” çıkardı. Strike adlı bir Amerikan kripto cüzdan şirketi, mevzuatın onaylanmasında önemli bir rol oynadı. Şirketin CEO’su Jack Mallers, son birkaç aydır ülkenin Bitcoin planları için kapsamlı bir PR çalışması yürütüyor. En önemlisi de Strike aslında Washington dışında hiçbir eyalette para aktarıcısı olarak lisanslı değil. Avukatlar, ABD’den El Salvador’a Strike aracılığıyla Bitcoin göndermenin yasal sorunlar yaratabileceğini söylüyor.

Son olarak Bitcoin’in, Eylül ayı başlarında ülkenin ikinci resmi para birimi olarak onaylanması bekleniyor.

13 Tem 2021 - 08:29 - Ekonomi

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