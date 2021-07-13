13 Temmuz 2021 BTC, ETH, ADA ve Önemli Altcoinlerde Son Fiyat Hareketleri!

Bitcoin fiyatı satış baskısını yenemedi ve 35.000 USD’nin altında kaldı. Sonuç olarak, BTC 33.500 USD desteğinin altında yeni bir düşüş gördü. Şu anda birkaç düşüş işareti gösteriyor, ancak kilit nokta 32.200 USD seviyesinde.

Benzer şekilde, çoğu büyük altcoin yavaş yavaş düşüş ivmesi kazanıyor. ETH 2.100 USD’nin altına düştü ve şimdi 2.000 USD’nin üzerinde kalmak için mücadele ediyor. 0,600 USD’nin altında bir kapanış olursa XRP daha da düşebilir.

Bitcoin (BTC)

35.000 USD’yi geçemeyen başka bir başarısızlığın ardından, Bitcoin fiyatı yeni bir düşüş yaşadı.

BTC, 33.500 USD ve 33.200 USD destek seviyelerinin altında işlem gördü. Hatta 32.650 USD’yi test etti ve şimdi daha düşük düzeltme gerçekleşebilir.

Ani bir direnç 33.500 USD seviyesinin yakınında bulunuyor. İlk direnç seviyesi 34.000 USD yakınında bulunuyor. Bunun üzerine balinalar 35.000 USD’yi test etmek için başka bir girişimde bulunabilir.

Aşağı yönde, ilk destek 32.600 USD seviyesinin yakınında. Ana destek 32.200 USD yakınında, bu desteklerin altına düştüğü taktirde büyük bir düşüşün geleceği kaçınılmaz olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum fiyatı da Bitcoin gibi benzer bir yol izledi ve 2.050 USD desteğinin altına düştü. ETH 2.000 USD’yi test etti ve kayıpları konsolide ediyor.

İlk direnç 2.080 USD seviyesinin yakınında yer alıyor. İlk büyük direnç şu anda 2.120 USD seviyesinin yakınında oluşuyor.

Kırılma desteği 2.000 USD seviyesinin yakınında bulunuyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, muhtemelen önümüzdeki seanslarda keskin bir düşüşe yol açabilir.

Cardano (ADA)

ADA fiyatı %4 düştü ve hatta 1.30 USD desteğini test etti. Balinalar hareket halinde kalırsa, fiyat 1,25 USD’yi test edebilir.

Daha fazla kayıp, 1.20 USD destek bölgesine doğru bir düşüşe neden olabilir. Yukarı yönde, 1.35 USD seviyesi önemli bir direnç oluşturuyor.

Litecoin (LTC)

LTC 130 USD seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bir sonraki büyük destek hâlâ 125 USD seviyesinin altına yer alıyor.

Yukarı yönde, fiyat 140 USD yakınında güçlü bir dirençle karşı karşıya. Ana kırılma direnci hâlâ 150 USD seviyesinin yakınında bulunuyor.

Dogecoin (DOGE)

DOGE %5 düştü ve neredeyse 0.200 USD’yi test etti. 0.200 USD’nin altında bir günlük kapanış olursa, önümüzdeki seanslarda büyük bir düşüş olabilir.

Bir sonraki büyük destek 0.180 USD yakınında, bunun altında yer alan diğer destek 0.165 USD’yi de test etme imkânı olabilir.

XRP

XRP fiyatı düşüyor ve hatta 0.620 USD’nin altında işlem görüyor. Ana kırılma desteği 0.600 USD seviyesinin yakınında bulunuyor.

0.600 USD’nin altında bir kapanış daha büyük bir düşüşü tetikleyebilir ve fiyat 0.520 USD’ye doğru düşebilir.