- 13 Tem 2021 - 11:28 G: 13 Tem 2021 - 11:35

BTC Madencileri Birikime Devam Ediyor! Fiyatlar Etkilenecek mi?

Bitcoin fiyatı belirli seviyeler arasında kalmışken elde edilen veriler, madencilerin BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Bitcoin zaman zaman yükseliş trendine giriyor sanabiliyoruz ancak hemen ardından bir düşüş geliyor ve yatırımcıların yükseliş umutları suya düşüyor. Buna rağmen madenciler bu umutsuzluğa kapılmıyor ve ellerinde ki Bitcoinleri biriktirmeye yeniden devam ediyorlar. Paylaşılan verilerde kripto para borsalarına giren Bitcoin miktarında ciddi bir düşüş görüldüğü açıkça görülüyor. Bu da Bitcoinlerin cüzdanlarda tutulduğunu gösterir. Borsalara Bitcoin aktarımı genelde satışın bir işaretidir. Ancak bu sefer durum tam tersi olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin Popülerliği Azalıyor Mu!

Verileri sosyal medyadan paylaşan Santiment, Bitcoin’in sosyal medya verilerinin gerilediğini ve artık eskisi kadar aratılmadığını söylüyor. Sosyal medyadan gelen sinyallerin azaldığını belirtiyor. Piyasada ki analistler dahi bunun farkında olsa da ikiye bölünerek düşüş senaryosunu savunanların yanında yükselişe inananlarında olduğunu söylememiz gerekiyor. Verilerin düşmüş olmasının bir öneminin olmadığını söyleyen analistler dahi var. Ancak Bitcoin popülerliğinin azalması fiyat hareketlerini aşağı yönlü kırabilir yönünde söylentiler de mevcut.

Madencilerin İzlediği Yol!

Madenciler ise bu tür verilerden uzak genel olarak temel anlamda bir analiz yapıyor olmalılar. Çıkan anlık haberlerden çok Bitcoin teknolojisi ve geleceği ile ilgilenen bu insanlar ellerinde ki Bitcoinleri satmak yerine tutuyor. Bu bize bir noktada Bitcoin’in tekrar eski seviyelerine geleceğini ve madencilerin bu sebeple satmadığını düşündürebilir.

Kimi yatırımcılar ise Elon Musk’ın madenciler ile ilgili %50 temiz enerji kullanımını geçmeleri halinde tekrar Bitcoin’i kabul edeceği söylemine güveniyor. Madencilerin %56 oranında temiz enerji kullanımını açıklaması belki de tekrardan Bitcoin’in Elon Musk tarafından arttırılmasına sebep olacak ve madenciler bunu öngördükleri için ellerinde ki Bitcoinleri satmak yerine tutuyorlar. Elbet madencilerin bu hamlesi oldukça iyi bir veri. Gelecekte bu konu ile ilgili nasıl adımlar atılacak tam olarak bilinmese de madencilerin bu tutumlarının altında geçerli bir sebep olmalı diye düşünebiliriz.

13 Tem 2021 - 11:28 - Ekonomi

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