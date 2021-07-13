- 13 Tem 2021 - 12:55 G: 13 Tem 2021 - 12:56

Google’a Bir Ceza Daha, Fransa Rekabet Kurumu'ndan Telif Cezası!

Fransa, Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti.

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, medya şirketlerinin içeriklerinin Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında kullanılmasına yönelik "iyi niyetle" müzakere yapmadığı için 500 milyon euro ceza verdi.

İlgili açıklamada, Google'ın şirketlere mevcut içeriklerin kullanımına dair yeni bir teklif sunması, aksi halde günlük 900 bin euroya kadar ek ceza kesilebileceği belirtildi.

13 Tem 2021 - 12:55 - Dünya

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