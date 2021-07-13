13 Tem 2021 - 12:55 Güncelleme: 13 Tem 2021 - 12:56
Google’a Bir Ceza Daha, Fransa Rekabet Kurumu'ndan Telif Cezası!
Fransa, Google'a haber telif haklarıyla ilgili 500 milyon euro ceza kesti.
Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, medya şirketlerinin içeriklerinin Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında kullanılmasına yönelik "iyi niyetle" müzakere yapmadığı için 500 milyon euro ceza verdi.
İlgili açıklamada, Google'ın şirketlere mevcut içeriklerin kullanımına dair yeni bir teklif sunması, aksi halde günlük 900 bin euroya kadar ek ceza kesilebileceği belirtildi.
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13 Tem 2021 - 12:55 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.