Google’a Bir Ceza Daha, Fransa Rekabet Kurumu'ndan Telif Cezası!

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, medya şirketlerinin içeriklerinin Avrupa Birliği telif hakkı kuralları kapsamında kullanılmasına yönelik "iyi niyetle" müzakere yapmadığı için 500 milyon euro ceza verdi.

İlgili açıklamada, Google'ın şirketlere mevcut içeriklerin kullanımına dair yeni bir teklif sunması, aksi halde günlük 900 bin euroya kadar ek ceza kesilebileceği belirtildi.