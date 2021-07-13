- 13 Tem 2021 - 14:29 G: 13 Tem 2021 - 14:33

Soğuk Cüzdanlarda Bitcoin Sayısı Rekor Seviyede Arttı!

Merkez borsalarda yer alan Bitcoin sayısı giderek düşüş gösteriyor. Peki, bu durumun fiyata etkisi nasıl olacak?

Merkezi borsalarda tutulan Bitcoin sayısı, mayıs sonundan beri sürekli düşüş gösteriyor. Borsalardan günlük ortalama 2 bin BTC (mevcut kur ile yaklaşık 66 milyon dolar) çıkıyor.

Glassnode’un 12 Temmuz tarihli Zincir Üstünde Bir Hafta raporuna göre, merkezi borsalarda tutulan Bitcoin sayısı, BTC'nin 65 bin dolara yaklaştığı nisan ayından beri görülmemiş seviyelere geriledi.

Analistler, Bitcoin'i 65 bin dolara taşıyan boğa piyasası sırasında, borsaların BTC rezervinin sürekli olarak azalmasının kilit bir tema olduğunu belirtti. Glassnode, bu BTC'lerin büyük çoğunluğunun Grayscale GBTC Tröstü'ne aktarıldığını veya kurumsal yatırımcılar tarafından biriktirildiğini ekledi.

Ne var ki, Bitcoin fiyatının mayıs ayında çakılmasıyla birlikte bu trend de tersine döndü ve borsalara satılma amacıyla kripto para yağdı. Şimdi ise borsalara net BTC transferi hacmi, çekimlerin artmasıyla birlikte yeniden negatif bölgeye geriledi.

Çekimler ile ilişkili zincir üstü ücretlerin oranı da bu ay yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e yükselerek, birikimin giderek daha çok tercih edildiğini ortaya koydu.

13 Tem 2021 - 14:29 - Ekonomi

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