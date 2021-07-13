Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatı İçin Teknik Göstergeler Neleri İşaret Ediyor?

Bitcoin (BTC) kısa vadeli bir alçalan paralel kanal içinde hareket ediyor. Ancak alçalan paralel kanaldan çıkış gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

Bitcoin Yatay Bir Seyir İzliyor

Bitcoin (BTC) 19 Mayıs’tan bu yana 31.300 dolar ile 40.550 dolar aralığında hareket ediyor. Öte yandan güncel fiyat hareketine bakıldığında, BTC’nin 31.300 dolar ile 40.550 dolar aralığının alt bölgesinde yer aldığı görülüyor.

Ayrıca, 12 Temmuz’da bir yutan ayı mumu oluştu ve 32.658 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak, dip oluşumunun ardından sıçrama gerçekleşti ve BTC, 33.000 dolar seviyesine ulaştı.

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler düşüşe işaret ediyor. Stokastik Osilatör, ölüm kesişimi oluşturmaya çok yaklaştı ve RSI, 50 seviyesi altında hareket ediyor. Buna ek olarak, MACD’de kısa ivme çubuğu bulunuyor. Dolayısıyla kapanışın kırmızı mumla gerçekleşmesi ve yeni bir kısa ivme çubuğunun oluşması halinde MACD’de aşağı doğru dönüş işareti görülebilir.

Fiyat Hareketinde Kısa Vadeli Görünüm

Altı saatlik grafiğe bakıldığında, BTC’nin alçalan paralel kanaldan bir çıkış gerçekleştirmeyi denediği göze çarpıyor. Öte yandan alçalan paralel kanalın 15 Haziran’dan bu yana varlığını koruduğu da biliniyor. Ancak bir çıkış gerçekleşmesi halinde yükseliş hareketi sona erebilir ve Bitcoin, kanalın destek çizgisinin altına kadar gerileyebilir.

Altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler de düşüşe işaret ediyor. Hem MACD hem de RSI, düşüş kaydediyor. Dolayısıyla BTC destek çizgisinde tutunmayı başaramadığı müddetçe yükseliş trendinden söz etmek mümkün görünmüyor.

Dalga Sayımı Analizine Göre Bitcoin

Dalga sayımı analizine bakıldığında, alçalan paralel kanal içinde hareket edildiği ve kanal içindeki fiyat hareketinin oldukça dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Dolayısıyla Bitcoin, bir düzeltme gerçekleştiriyor olabilir.

En muhtemel dalga sayımı analizine göre fiyat hareketi, W-X-Y şeklindeki kompleks bir düzeltmeyi oluşturuyor. W-X-Y şeklindeki bir düzeltme mevcutsa BTC, alçalan paralel kanaldan çıkış gerçekleştirebilir ve fiyat, 31.300 dolar ile 40.550 dolar aralığındaki tepe seviyelere ulaşabilir. Ancak kanaldan çıkış gerçekleşmeden önce kanalın destek çizgisine bir kez daha temas edilmesi ve bu süreçte, W-X-Y düzeltmesinin X dalgasının tamamlanması bekleniyor.