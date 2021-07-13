Gümüş Yatırımcıları Gözünü ABD Enflasyon Verilerine Dikti!

Değerli metaller dün oldukça hareketli bir gün geçirdi. New York FED Başkanı Williams’ın öğlen saatlerinde yaptığı açıklamalar ile düşüşe geçen değerli metaller, akşam Güney Çin Denizi’nden gelen haberlerle yeniden yükselişe geçti. Günün erken saatlerinde 1.800 doların altına gerileyen ons altın, bu süreçte yeniden 1.810 dolara yükseldi. Gümüş ise 26 dolar desteğini bir süre kaybetse de hızlı toparlandı ve 26,20 dolar seviyelerinde konsolide oldu.

Değerli metal piyasası analistlerinden Ross J. Burland, gün içerisinde kaleme aldığı gümüş analizini yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde sert fiyat hareketleri gerçekleştiren gri metalin 26,28 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Burland, 26,38 dolar seviyesindeki hareketli ortalama noktasının değerli metal için gün içerisinde belirleyici olabileceğini vurguladı. Hafta boyunca değerli metallerin ABD’den gelecek verilere odaklanacağını da belirten deneyimli analist, bu süreçte gümüşün yine sert fiyat hareketleri gerçekleştirebileceğini söyledi ve yatırımcıları uyardı.

27 Dolar Seviyeleri Görülebilir

Kıdemli piyasa analistlerinden Christopher Lewis ise güncel gümüş teknik analizini paylaştı. 26 dolar seviyesi etrafında dalgalı bir grafik sergileyen değerli metalin 50 günlük hareketli ortalamasının altında kaldığını belirten Lewis, bu noktanın aşıldığı senaryoda güçlü bir yükseliş trendi yakalanabileceğine dikkat çekti. Gri metalin şu an için olumlu bir görüntü sergilediğini belirten deneyimli analist, 25 dolar desteğinin korunmasının hala oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ons Altın 1.800 Dolar Desteğini Koruyor

Ons altın ise yüksek enflasyon beklentisi ve delta varyantının hızla yayılması endişesinden güç buluyor. Haziran ayında sert bir düşüş yaşayan sarı metal, yeni ayda küresel gelişmeler ile kendini 1.800 doların üzerine atmayı başardı. Uzmanlar gün içerisinde açıklanacak enflasyonun, beklentilerin üstünde olması durumunda ons altın ve gümüş gibi değerli metallerin yukarı yönde ivmelenebileceğini belirtiyor. Ons altın için bu süreçte ilk direnç noktasının 1.836 dolar seviyesi olması beklenirken, 1.800 dolar desteğinin de aşağı yönlü bir harekette destek noktası olması bekleniyor.

Yerel piyasaların en çok tercih edilen yatırım araçlarından gram altında ise bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi oldukça kritik görünüyor. Bu veri sonrasında hem ons altın hem de döviz kurunda sert hareketler beklenebilir. Değerli metal yazının kaleme alındığı sırada 501 TL seviyelerinde işlem görüyor.