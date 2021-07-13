O Ülkede Bitcoin Ticaret Hacmi Rekor Seviye Yükseliş Gösterdi!

En son verilere göre, Nijerya’nın eşler arası Bitcoin ticaret hacimleri Haziran 2021’de yaklaşık 38 milyon dolara yükseldi. Bu artış, Nijerya’daki P2P işlem hacimlerinin 2021’de ikinci defa 35 milyon doları aştığı anlamına geliyor.

Yayımlanan verilere göre, ülkenin Haziran ayı hacim artışından önce, 2021 yılının Nisan ve Mayıs aylarında işlem gören değeri sırasıyla 35,2 milyon ve 34,9 milyon dolara düşmüştü. Ancak buna rağmen, her iki hacim de Şubat 2021’de kaydedilen 31 milyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Kısıtlamalara rağmen ilgi artıyor

Bitcoin’in Nijeryalılar arasında artan çekiciliği, büyük olasılıkla, Nijerya Merkez Bankasının (CBN) katı forex politikaları ve ülkenin fiat para birimi olan narianın hızlı düşüşü ile ilgili faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

CBN, daha katı yönetim politikalarının bazılarını tersine çeviriyor olsa da, bu önceki bankacılık yasalarının neden olduğu kıtlık, daha fazla Nijeryalıyı alternatif para birimlerine itmiş gibi görünüyor. Son zamanlarda Bitcoin’in benimsenmesinin, artan enflasyon ve ulusal para birimine olan güvenin azaldığı ülkelerde yükselme eğiliminde olduğu görülüyor.

Google (NASDAQ:GOOGL) Trends’ten alınan verilere göre de Nijerya, Bitcoin için küresel arama ilgisi açısından hâlâ bir numarada görünüyor.

Şubat 2021’in başlarında Nijerya Merkez Bankası (CBN), finansal kurumları kripto para birimleriyle ilgili kuruluşlara hizmet vermeyi durdurmaya yönlendirmişti. Önlemler hemen yürürlüğe girdi ve bu aynı zamanda merkezi borsaların işlem gören hacimlerinde ani düşüşe yol açtı. Öte yandan, P2P hacimlerindeki büyüme, yatırımcıların CBN’nin kontrol edemediği veya engelleyemediği platformlara geçtiğini gösteriyor gibi görünüyor.

Bitcoin genç nüfusun favorisi

Nijerya’da Bitcoin, muhtemelen hükümetin kontrolündeki ana akım bankacılık ve finans mimarisine karşı teknoloji meraklısı genç nüfus için bir alternatif sunuyor. Ayrıca Ekim ayında ülke polisine karşı yapılan protestolar sırasında, hükümet bankalara hareketin destekçilerinin hesaplarını dondurmalarını ve protestoculara bağış gönderilmesini durdurduğunda, protestocular bu defa sorunsuz bir şekilde BTC ve kripto para bağışı yolunu seçtiler. Bu da kripto paralara olan ilgiyi artırmaya başladı.