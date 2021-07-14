Milletvekili Nasıl Olunur 2021? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir? 2021 Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Türkiye Cumhuriyeti’nde milletin meclisindeki temsilciliğini üstlenen milletvekilleri, yasama organını elinde bulunduran kişiler olarak tanımlanıyor. Yasa koyucu olan milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde önemli bir konumu ve söz sahipliği bulunuyor. Bu nedenle günümüzde pek çok kişi milletvekili olabilmenin yollarını ve şartlarını merak ediyor.

Milletvekili Nasıl Olunur 2021?



Özellikle aldıkları maaş, gördükleri itibar ve kamuoyundaki güçleri nedeniyle milletvekilliği makamı pek çok kişinin hayali arasında bulunuyor. Peki, milletvekili nasıl olunur 2021? Milletvekili olabilmek için herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmuyor. Kamusal görevlerden yoksun olmayan her kişi milletvekilliğine aday olabiliyor. Öte yandan herhangi bir partiden milletvekili olunabileceği gibi bağımsız olarak da Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularak milletvekilliğine aday olunabiliyor. Bu başvurunun ardından girilen milletvekilliği seçimini kazanan kişiler, meclisteki sandalyelerine kavuşabiliyor. Ayrıca, yasa gereği; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, memurlar, hakimler ve savcıların milletvekili aday adayı olabilmesi için asıl görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.