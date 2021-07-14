Gözler Ripple Davasında! Kritik Gelişme İçin Tarih Belirlendi! İşte Detaylar...
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple’a açılan menkul kıymet davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.SEC ve Ripple arasındaki davada artık sonlara gelindiği düşünülüyor ancak bunun için daha fazla kanıt ve tanık gerekmekte. İşte detaylar...
Özellikle davanın kanıt keşif süreci sona ermeden atılacak her adım iki taraf için de kritik. Bu sebeple aslında 15 Temmuz tarihinde yapılacak olan görüşme iki taraf için de hayati önem taşıyor.
Ripple Davasında Yeni Tarih
Ripple yaptığı savunmada XRP’nin menkul kıymet olarak görülüp BTC ile ETH’nin buna dahil edilmemesine itiraz etmişti. Ripple’a göre SEC’nin eski yöneticilerinden birisi daha önceki yıllarda BTC ve ETH ile ilgili yaptığı bir açıklamasında da Ripple’ın elini güçlendirecek ifadeler kullandı.
Ripple, William Hinman olarak bilinen bu yöneticinin mahkemede dinlenmesi için ise kısa süre önce talepte bulunmuştu. SEC, buna tamamen karşı çıksa da konu hakkında bir duruşma tarihi belirlendi.
Mahkeme tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 15 Temmuz 2021‘de mahkemenin tam olarak bu konu için bir araya geleceği belirtildi.
SEC, William Hinman’ın mahkemede tanık olmasına itiraz edecekken Ripple da bunu savunacak. Mahkeme bu duruşmayı tele-konferans şeklinde yapacak ve isteyenler telefonla bağlanıp ek bilgi verebilecek.
Bu duruşmanın sonucunun XRP davası ve fiyatı için kritik olabileceği tahmin edilmekte.
14 Tem 2021 - 11:43 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.