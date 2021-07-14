Gözler Ripple Davasında! Kritik Gelişme İçin Tarih Belirlendi! İşte Detaylar...

Özellikle davanın kanıt keşif süreci sona ermeden atılacak her adım iki taraf için de kritik. Bu sebeple aslında 15 Temmuz tarihinde yapılacak olan görüşme iki taraf için de hayati önem taşıyor.



Ripple Davasında Yeni Tarih

Ripple yaptığı savunmada XRP’nin menkul kıymet olarak görülüp BTC ile ETH’nin buna dahil edilmemesine itiraz etmişti. Ripple’a göre SEC’nin eski yöneticilerinden birisi daha önceki yıllarda BTC ve ETH ile ilgili yaptığı bir açıklamasında da Ripple’ın elini güçlendirecek ifadeler kullandı.



Ripple, William Hinman olarak bilinen bu yöneticinin mahkemede dinlenmesi için ise kısa süre önce talepte bulunmuştu. SEC, buna tamamen karşı çıksa da konu hakkında bir duruşma tarihi belirlendi.

Mahkeme tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 15 Temmuz 2021‘de mahkemenin tam olarak bu konu için bir araya geleceği belirtildi.

SEC, William Hinman’ın mahkemede tanık olmasına itiraz edecekken Ripple da bunu savunacak. Mahkeme bu duruşmayı tele-konferans şeklinde yapacak ve isteyenler telefonla bağlanıp ek bilgi verebilecek.

Bu duruşmanın sonucunun XRP davası ve fiyatı için kritik olabileceği tahmin edilmekte.