Alişan’dan Acı Haber Geldi! Sözleri Olay Yarattı, Görenler Çıkmaza Girdi! Bayramları Zehir Olacak, Hayranları Hüngür Hüngür…

Geçtiğimiz haftalarda Alişan’ın ve kardeşinin koronavirüse yakalandığı iddialar arasında yerini almıştı. Bu iddialardan sonra ise Alişan’ın koronavirüse yakalanmadığı görülmüştü fakat kardeşi apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmezken; olay gününden beri Alişan herhangi bir paylaşım yapmıyordu.

Sevilen ismin herhangi bir paylaşım yapmaması ise sevenlerinin akıllarını karıştırmış ve endişelerin artmasına neden olmuştu. Alişan’ın eşi Buse Varol ise ara sıra paylaşımlar yaparak; takipçilerinden ve sevenlerinden dua istiyordu. Peki, Alişan kardeşi hakkında neler dedi?



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