Alişan’dan Acı Haber Geldi! Sözleri Olay Yarattı, Görenler Çıkmaza Girdi! Bayramları Zehir Olacak, Hayranları Hüngür Hüngür…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, sözleriyle milyonlarca hayranına acı haberi resmen duyurdu! Sözleriyle olay yaratan Alişan, görenleri çıkmaza sürükledi. Bayramları zehir olacak hayranları ise duydukları karşısında hüngür hüngür ağladı. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz haftalarda Alişan’ın ve kardeşinin koronavirüse yakalandığı iddialar arasında yerini almıştı. Bu iddialardan sonra ise Alişan’ın koronavirüse yakalanmadığı görülmüştü fakat kardeşi apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmezken; olay gününden beri Alişan herhangi bir paylaşım yapmıyordu.
Sevilen ismin herhangi bir paylaşım yapmaması ise sevenlerinin akıllarını karıştırmış ve endişelerin artmasına neden olmuştu. Alişan’ın eşi Buse Varol ise ara sıra paylaşımlar yaparak; takipçilerinden ve sevenlerinden dua istiyordu. Peki, Alişan kardeşi hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.