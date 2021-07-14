- 14 Tem 2021 - 17:21 G: 14 Tem 2021 - 17:27

Müge Anlı Yeniden Ekranlara Dönüyor! Dediği Oldu, Büyükşen Olayı Çözüldü! Yayın Tarihi Açıklandı! Müge Anlı’nın Şartı Bile Var! Büşra Şimdi Ne Yapacak?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeniden ekranlara dönüyor. Dediği olan Müge Anlı, Büyükşen olayının büyük kısmının çözüldüğü müjdesini vermek için ATV kanalına iddialara göre büyük bir şart koydu! Büşra’nın ne yapacağı büyük merak konusu olurken; yayın tarihi ise resmen duyuruldu! Peki, şimdi Büşra ne yapacak?

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden başarılı sunucunun sunmuş olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yıldır çözülmeyen bir sorun ele alınmıştı. Necla ve Metin çifti, kızlarının gözü önünde öldürülmüş ve katil sırra kadem basmıştı. Sevilerek takip edilen programın sezon finaline damgasını vuran bu cinayet sonrasında ise skandal bir gelişme yaşandı.

Anne ve babası gözleri önünde öldürülen Büşra ise hal ve tavırlarıyla şüpheleri kendisinde topluyordu. Müge Anlı ise sık sık Büşra’ya “Büşra artık ne biliyorsan anlat. Sen bir şeyler hakkında ya yalan ya da eksik şeyler söylüyorsun. Ben biliyorum gerçekleri ama senden duymak istiyorum” açıklamasında bulunuyordu. Peki, sezon finali sonrasında neler oldu, Müge Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?

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14 Tem 2021 - 17:21 - Yaşam

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