Demet Özdemir’den Yarı Çıplak Paylaşım! Bikinisiyle Fiziğini Öyle Bir Gösterdi Ki, Görenler Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Dönüp Dönüp Tekrar Bakıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle birlikte tüm televizyon sektörüne “Dram dizilerinde de başarılı bir şekilde oynayabilirim” mesajını veren Demet Özdemir, şimdilerde ise Şükrü Özyıldız’la birlikte Aşk Taktikleri isimli filmde yer almaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce çekimlerde olduklarına dair; Şükrü Özyıldız’la bir paylaşım yapan Demet Özdemir, çok beğenilmişti. Uyumları fotoğrafta ortaya çıkarken; bu görsel ise kısa sürede 1 milyona yakın beğeni almıştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir ise kısa bir süre önce bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Peki, güzel oyuncu Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı?



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