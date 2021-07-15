Demet Özdemir’den Yarı Çıplak Paylaşım! Bikinisiyle Fiziğini Öyle Bir Gösterdi Ki, Görenler Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Dönüp Dönüp Tekrar Bakıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin başrollerinde yer alan başarılı oyuncu Demet Özdemir, dizinin final yapmasıyla birlikte kendisini tatile atmıştı. Tatilinden bikinili ve mayolu pozlar paylaşan Demet Özdemir, son tatil paylaşımında ise ortalığı yangın yerine çevirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Demet Özdemir, “Yarı çıplak resmen” yorumlarını da aldı.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle birlikte tüm televizyon sektörüne “Dram dizilerinde de başarılı bir şekilde oynayabilirim” mesajını veren Demet Özdemir, şimdilerde ise Şükrü Özyıldız’la birlikte Aşk Taktikleri isimli filmde yer almaya hazırlanıyor.
Kısa bir süre önce çekimlerde olduklarına dair; Şükrü Özyıldız’la bir paylaşım yapan Demet Özdemir, çok beğenilmişti. Uyumları fotoğrafta ortaya çıkarken; bu görsel ise kısa sürede 1 milyona yakın beğeni almıştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Özdemir ise kısa bir süre önce bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Peki, güzel oyuncu Özdemir, nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.