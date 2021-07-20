Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla yarışma sona ererken; Survivor İsmail ise yarışmanın perde arkasını ilk kez açıkladı. Acun Ilıcalı’ya defalarca kez yalvardığını dile getiren Survivor İsmail, şok etkisi yarattı. Survivor’da bir konunun kendisine eziyet ettiğini dile getiren başarılı yarışmacı “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, uzun bir süreçten geçmişti. Acun Ilıcalı’ya “Acun abiye çok yalvardım cidden. Sadece ben değil, hepimiz yalvardık. 3 tane sigara böreği mesela ödülümüz olurdu ama biz yalvarırdık 4 tane olsun diye” sözlerini dile getirdi.
4 tane böreğin çok bir şey olmadığını bildiğini ama o an orada onu çok istediklerini belirtti. Sevilen yarışmacı, açlığın kendisini çok yorduğunu dile getirirken; en çok zorlandığı şeyin ise yemek dışındı olduğunu belirtti. Hayvanlarla iç içe olduklarını ve bir süre sonra küçük yılanlarla oyun oynadıklarını ve sevdiklerini bile belirtti. Peki, Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı iki kez ne yapmış?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.