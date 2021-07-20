Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalarından biri olan Survivor’da İsmail, uzun bir süreçten geçmişti. Acun Ilıcalı’ya “Acun abiye çok yalvardım cidden. Sadece ben değil, hepimiz yalvardık. 3 tane sigara böreği mesela ödülümüz olurdu ama biz yalvarırdık 4 tane olsun diye” sözlerini dile getirdi.

4 tane böreğin çok bir şey olmadığını bildiğini ama o an orada onu çok istediklerini belirtti. Sevilen yarışmacı, açlığın kendisini çok yorduğunu dile getirirken; en çok zorlandığı şeyin ise yemek dışındı olduğunu belirtti. Hayvanlarla iç içe olduklarını ve bir süre sonra küçük yılanlarla oyun oynadıklarını ve sevdiklerini bile belirtti. Peki, Survivor İsmail’e Acun Ilıcalı iki kez ne yapmış?



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