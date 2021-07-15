Çin Hükümetinin Baskılarına Dayanamayan Kaçıyor! Şimdi de BIT Digital Taşınıyor
Çin hükümetinin madencilere karşı sert tavrı, birçok şirketin Çin'den taşınmasına sebep oluyor. Şimdi de BIT Digital'den bir adım geldi!
Dünyanın teknoloji borsası Nasdaq listesinde yer alan BIT Digital 14.500 adet Bitcoin madenciliği cihazını Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne taşıyacağını duyurdu.
Şirketin son açıklamasından sonra 14500 tane Bitcoin madenciliği cihazının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ABD’ye tasfiyesinin tamamlanmasını bekleniyor.
BIT Digital, Çin’deki yasaklayıcı faaliyetlerden sonra 21 Haziran’da ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Bu hamleden sonra ise şirketin geçen yıl Ekim aylarında başlamış olduğu ABD’ye taşıma işlemini şimdilerde hızlandırmış durumda olduğu görülüyor.
Ayrıca, BIT Digital 2021 yılının ikinci çeyrek faaliyet raporunda 562.9 Bitcoin ürettiğini gösteren tablo yayınladı. Şirket ilk çeyreğe göre Bitcoin üretimde düşüş yaşadıklarına vurgu yaparak düşüşün Çin’deki yasaklardan kaynaklandığı da belirtti.
15 Tem 2021 - 15:53 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.