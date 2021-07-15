- 15 Tem 2021 - 15:57 G: 15 Tem 2021 - 16:01

Ethereum Madenciliği Güncel Verileri Paylaşıldı! Değişiklikler Hangi Seviyede?

Santiment, Ethereum madenciliğinde güncel son verileri paylaştı. Verilerde yaşanan değişimler dikkatleri çekti!

Santiment, bir grafikte Ethereum madencilerinin sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti; bu özellikle son bir ayda fark edildi.

26 Mart’ta madencilerin elinde 163.300 ETH bulunurken bu miktarın 6 Haziran’a kadar 94.200 ETH’ye düştüğü belirtildi.

Daha önce aktif Ethereum adreslerinin sayısının Bitcoin ekosistemini aşmıştı. Böylece, Temmuz ayının ilk haftasında en büyük ikinci kripto para birimi ağındaki sayıları yüzde dokuzdan fazla artarak 700.000’e ulaştı.

Bu rakam, Nisan ayı maksimum değeri olan 900.000’den yüzde 22 daha düşük.

Ethereum’un ana test ağlarının Londra güncellemesini başarıyla geçtiğini de belirtmekte fayda var. Londra hardfork, ana Ethereum test ağlarında etkinleştirildi.

Santiment’in daha önce Ethereum balinalarının ikinci kripto para ağındaki varlıklarını artırmaya devam ettiğini bildirdi. Böylece, son iki gündeki en büyük 10 Ethereum adresi, dolaşımdaki token sayısının yüzde 41’ini varlıklarına ekleyebildi.

15 Tem 2021 - 15:57 - Ekonomi

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