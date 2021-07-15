Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir?

Marmara Denizi’nde eşsiz bir manzaraya sahip olan ada Avşa, Marmara Denizi'nde ada. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olan Avşa, sıcak ve samimi yaşam stili ile çok beğeniliyor. Eski adı Türkeli olan Avşa adası bağlı olduğu Marmara ilçesine 11, Balıkesir merkeze ise 155 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ankaralıların da sıklıkla tercihi olan bu cennet ada, hakkında sık sık sorular sorulmasına neden oluyor.

Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir?



Ankara’dan Avşa adasına tatil planı yapan başkentliler; “Ankara’dan Avşa adasına nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Özel aracı ile Avşa adasına gidecek olan başkentlilerin Eskişehir-Bilecik-Bursa-Bandırma istikametini takip etmesi gerekiyor. Buradan Erdek’e ulaşan sürücülerin feribot iskelesinden Gestaş, Adalar 1 ya da Marmara Roro arabalı feribotlara binerek Avşa adasına ulaşması gerekiyor. Otobüs ile seyahat edecek olan başkentliler, önce İstanbul’a oradan da deniz otobüsü ile Avşa adasına giderek bölgeye ulaşması mümkün oluyor.