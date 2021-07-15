- 15 Tem 2021 - 17:02 G: 15 Tem 2021 - 22:36

Ankara'da Nusret Var Mı? Nusr-Et Steakhouse Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?

Açıldığı ilk günden bugüne kazandığı ünü sürdüren Nusr-Et Steakhouse restoranları, tüm Türkiye’de büyük bir ilgi görüyor. Özellikle bunun için Nusr-Et Steakhouse restoranlarının şubelerinin olduğu illere ziyarete giden yemek severler, gittiklerine pişman olmadan oradan ayrılıyor. Peki; Ankara'da Nusret var mı? Nusret Ankara nerede, nasıl gidilir? Nusret’te Burger ne kadar? İşte, detaylar…

İlk olarak 2010 yılında açılan Nusr-Et Steakhouse, o günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Steakhouse kültürüne bambaşka bir bakış açısı getiren Nusr-Et Steakhouse, sadece Türkiye’de değil, dünyada da popüler olan restoranlar arasında yer alıyor. Hem lezzetli hem de keyifli bir mekan konseptini benimseyen Nusr-Et Steakhouse, yemek severlerin listesinde mutlaka uğranması gereken ilk mekan oluyor.

Ankara'da Nusret Var Mı?

Türkiye’nin pek çok yerinde şubesi bulunan Nusr-Et Steakhouse, başkentlilerin de yakın markajında bulunuyor. Peki, Ankara’da Nusret var mı? Evet, başkent ankara’da da Nusr-Et Steakhouse restoranının bir şubesi bulunuyor. Öte yandan Nusr-Et Steakhouse; İstanbul Etiler, İstanbul Sandal Bedesteni, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Marina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri ile müşterilerine hizmet veriyor.

15 Tem 2021 - 17:02 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli? mask
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli?
Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Ne Var? Atatürk Orman Çiftliği Ücretsiz Mi? mask
Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Ne Var? Atatürk Orman Çiftliği Ücretsiz Mi?
Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Ne Zaman Gidilmeli? Ankara Kapadokya Arası Kaç Km, Kaç Saat? mask
Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Ne Zaman Gidilmeli? Ankara Kapadokya Arası Kaç Km, Kaç Saat?
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir? mask
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir?
Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Kahramankazan Otobüsleri Kaç Lira? Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km, Kaç Saat? mask
Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Kahramankazan Otobüsleri Kaç Lira? Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km, Kaç Saat?
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkar? Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Kaç Lira? Kızılcahamam Ankara Arası Kaç Km, Kaç Saat? mask
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkar? Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Kaç Lira? Kızılcahamam Ankara Arası Kaç Km, Kaç Saat?
Kızılay'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Havaş Ankara Nereden Kalkıyor? mask
Kızılay'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Havaş Ankara Nereden Kalkıyor?
Ankara Kalecik’e Nasıl Gidilir? Kalecik Nerede, Otobüs İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalecik Dolmuşları Nereden Kalkıyor? mask
Ankara Kalecik’e Nasıl Gidilir? Kalecik Nerede, Otobüs İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalecik Dolmuşları Nereden Kalkıyor?
Kızılay'dan Gölbaşı'na Nasıl Gidilir? Gölbaşı Dolmuşları Nereden Kalkıyor? Gölbaşı Mogan Gölüne Dolmuşla Nasıl Gidilir? mask
Kızılay'dan Gölbaşı'na Nasıl Gidilir? Gölbaşı Dolmuşları Nereden Kalkıyor? Gölbaşı Mogan Gölüne Dolmuşla Nasıl Gidilir?
Forum Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Forum AVM Kimin? Ankara Etlik Forumda Hangi Mağazalar Var? mask
Forum Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Forum AVM Kimin? Ankara Etlik Forumda Hangi Mağazalar Var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu? mask
FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Kıyamet! O İsmin Gelişiyle Dengeler Alt Üst Oldu! Yaktı Yıktı, Affetmedi! Züleyha’nın Aşkı Deniyordu ama… mask
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Kıyamet! O İsmin Gelişiyle Dengeler Alt Üst Oldu! Yaktı Yıktı, Affetmedi! Züleyha’nın Aşkı Deniyordu ama…
Masterchef Mehmet Şef Gram Acımadı! Yarışmacının Eli Koluna Dolandı, Acun Ilıcalı’dan Uyarı Aldı! “Resmen Seçmemek İçin Yapıyorsunuz!” mask
Masterchef Mehmet Şef Gram Acımadı! Yarışmacının Eli Koluna Dolandı, Acun Ilıcalı’dan Uyarı Aldı! “Resmen Seçmemek İçin Yapıyorsunuz!”
Demet Özdemir Aşka Geldi, Gelinliği Giyebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Resmen Evlilik Teklifi Etti! Milyonlar “Yok Artık” Diyor… mask
Demet Özdemir Aşka Geldi, Gelinliği Giyebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Resmen Evlilik Teklifi Etti! Milyonlar “Yok Artık” Diyor…
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status