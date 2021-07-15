Ankara'da Nusret Var Mı? Nusr-Et Steakhouse Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?
Açıldığı ilk günden bugüne kazandığı ünü sürdüren Nusr-Et Steakhouse restoranları, tüm Türkiye’de büyük bir ilgi görüyor. Özellikle bunun için Nusr-Et Steakhouse restoranlarının şubelerinin olduğu illere ziyarete giden yemek severler, gittiklerine pişman olmadan oradan ayrılıyor. Peki; Ankara'da Nusret var mı? Nusret Ankara nerede, nasıl gidilir? Nusret’te Burger ne kadar? İşte, detaylar…
İlk olarak 2010 yılında açılan Nusr-Et Steakhouse, o günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Steakhouse kültürüne bambaşka bir bakış açısı getiren Nusr-Et Steakhouse, sadece Türkiye’de değil, dünyada da popüler olan restoranlar arasında yer alıyor. Hem lezzetli hem de keyifli bir mekan konseptini benimseyen Nusr-Et Steakhouse, yemek severlerin listesinde mutlaka uğranması gereken ilk mekan oluyor.
Ankara'da Nusret Var Mı?
Türkiye’nin pek çok yerinde şubesi bulunan Nusr-Et Steakhouse, başkentlilerin de yakın markajında bulunuyor. Peki, Ankara’da Nusret var mı? Evet, başkent ankara’da da Nusr-Et Steakhouse restoranının bir şubesi bulunuyor. Öte yandan Nusr-Et Steakhouse; İstanbul Etiler, İstanbul Sandal Bedesteni, Ankara Kavaklıdere, D-Hotel Maris, Bodrum Yalıkavak Marina, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri ile müşterilerine hizmet veriyor.
15 Tem 2021 - 17:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.