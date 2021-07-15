FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu?

Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği konuşulurken; yeni sezon resmen ifşalandı. Görenler şok eden bu olayda ise Canan’ın ölümü akıllara geldi. 21. Bölümüyle ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde hem hikaye hem de oyuncular kemik izleyici kitlesinin oluşmasına neden olmuştu.

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizi; daha ilk bölümünde büyük bir beğeni toplamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin ilk bölümlerinde etki ise kısa bir süre sonra sönmüş ve reytinglerde belli bir düşüş yaşanmıştı. Reytingleri düşen dizinin ikinci sezonu olmayacağı düşünülürken; FOX TV sürpriz bir şey yaptı! Peki, neler oldu?



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