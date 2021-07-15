FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Son Yaz için kanaldan yeni karar çıktı. Ekranlara gelecek deniyordu ama senaryo komple değişti. Yeni sezon ifşalanınca ortalık çok fena karıştı. Sezon finalinde ise Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğitler diziden ayrılmış ve içlerde buruk bir acı bırakmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği konuşulurken; yeni sezon resmen ifşalandı. Görenler şok eden bu olayda ise Canan’ın ölümü akıllara geldi. 21. Bölümüyle ekranlara veda eden Son Yaz dizisinde hem hikaye hem de oyuncular kemik izleyici kitlesinin oluşmasına neden olmuştu.
Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizi; daha ilk bölümünde büyük bir beğeni toplamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin ilk bölümlerinde etki ise kısa bir süre sonra sönmüş ve reytinglerde belli bir düşüş yaşanmıştı. Reytingleri düşen dizinin ikinci sezonu olmayacağı düşünülürken; FOX TV sürpriz bir şey yaptı! Peki, neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.