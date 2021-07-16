- 16 Tem 2021 - 11:58 G: 16 Tem 2021 - 12:04

Müge Anlı’yı Bile Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, Twitter’ı Salladı! Stüdyoyu Çalkalamıştı, Mahşer Alanına Dönmüştü! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programın da, çifte cinayet soruşturması yapılmaya uzun bir süre önce başlanmıştı. Maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edip öldürülen karı kocanın oğlu, Müge Anlı’ dan yardım isteyerek anne ve babasının katilinin bulunmasını istedi. Konuyu ele alan Müge Anlı, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan cinayetin araştırılması için özel bir tim kurulacağını müjdelemişti. Stüdyo mahşer yerine dönmüştü fakat Osman Büyükşen öyle bir...

Osman Büyükşen, Müge Anlı programına başvurarak 3 yıl önce öldürülen Anne ve Babasının failinin bulunması için başvurdu. Konu işlenmeye başlandı ve canlı yayın esnasında sinir krizleri geçiren Osman Büyükşen, gözyaşlarına boğulmuştu. Herkesin yüreğini burkan Osman Büyükşen’in, duygusal hali ve tavrına dayanamayan Müge Anlı’nın da gözyaşları içerisinde kalmasına sebep oldu.

Programın dünkü yayınında bir araya gelen konukların tartışmaları devam ederken Müge Anlı, sürpriz bir konuğun canlı yayına katılacağını duyurmasıyla stüdyo bir anda buz keserek, ortalık sessizliğe büründü. Telefon bağlantısıyla canlı yayına katılan kişi, o dönem karakolda görev yapan jandarma eri çok çarpıcı iddialarda bulundu.

16 Tem 2021 - 11:58 - Yaşam

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