Masumlar Apartmanı Safiye Çıldırdı! Dekolte Savaşlarına Rest Çekip, Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yaşattığınızı Yaşayın”

Sevilerek takip edilen başarılı yarışması sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; şok etkisi yarattı. İsyan eden bir paylaşım yapan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Tuz gölünde susuzluktan dolayı ölen yüzlerce flamingo için paylaşım yapan başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Kısa bir süre önce Tuz Gölü’nde kuralık yaşandığı sosyal medya hesabı üzerinde duyurulmuştu. Önceki ve sonra ki halleri gösterilen göl, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Ezgi Mola ise tamda bu duruma değinerek skandal bir paylaşımda bulundu. Peki, Ezgi Mola neler dedi?



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