Masumlar Apartmanı Safiye Çıldırdı! Dekolte Savaşlarına Rest Çekip, Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sosyal Medya Çalkalanıyor! “Yaşattığınızı Yaşayın”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye resmen çıldırdı. Son zamanlarda en çok haberi yapılan dekolteli kişilere “Bir Durun” diyerek öyle bir paylaşım yaptı ki… Sosyal medya resmen onu konuşur hale geldi. Sözlerinin içerisinde “Yaşattığınızı yaşayın” cümlelerine de yer veren başarılı oyuncu, ağızların açık kalmasına neden oldu.
Sevilerek takip edilen başarılı yarışması sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; şok etkisi yarattı. İsyan eden bir paylaşım yapan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. Tuz gölünde susuzluktan dolayı ölen yüzlerce flamingo için paylaşım yapan başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Kısa bir süre önce Tuz Gölü’nde kuralık yaşandığı sosyal medya hesabı üzerinde duyurulmuştu. Önceki ve sonra ki halleri gösterilen göl, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Ezgi Mola ise tamda bu duruma değinerek skandal bir paylaşımda bulundu. Peki, Ezgi Mola neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.