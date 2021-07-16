- 16 Tem 2021 - 12:29 G: 16 Tem 2021 - 13:16

Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede?

Ev ve bahçe ile ilgili her türlü ihtiyacın tek bir mağaza içerisinde toplanıldığı Koçtaş, Türkiye’nin pek çok şehrinde olduğu gibi Ankara’da da hizmet veriyor. Peki, Ankara'da Koçtaş nerede var? Ankara Koçtaş hangi Avm'lerde var? Ankara'daki en büyük Koçtaş nerede? İşte, detaylar…

Bir yapı market kuruluşu olan Koçtaş; mutfak, banyo, bahçe mobilyası, ev tekstili, mobilya, parke ve halı gibi çeşitli kategorilerde ürünleriyle tek bir mağazadan her ihtiyacı alabilmeyi sağlıyor. Hem mağazaları hem de internet alışveriş sitesi ile başkentlilere de hizmet veren Koçtaş, Türkiye’nin pek çok şehrinde bulunan zincir bir mağaza olma özelliği taşıyor.

Ankara'da Koçtaş Nerede Var?

Türkiye’nin dört bir yanında sattığı yapı malzemeleri ile hizmet veren donanımlı bir mağaza olan Koçtaş, Ankara’da tam olarak 17 mağaza ile başkentlileri bekliyor. Peki, Ankara’da Koçtaş nerede var? İşte, Ankara Koçtaş mağazaları ve adresleri:
• Koçtaş Ankara Beypazarı Fix (Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 224 B/A, 224 B/B Beypazarı)
• Koçtaş Ankara Yapracık Fix (Atayurt Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:20/3-4 Yukarıyurtçu Etimesgut)
• Koçtaş Ankara Yaşamkent Fix (Alacaatlı, Yaşamkent Mah Alacaatlı Mahallesi 3222. Caddesi, 3300. Sk. No:35, 06810 Çankaya)
• Koçtaş Ankara Bağlıca Fix (Bağlıca Mahallesi / Bağlıca Bulvarı No: 94/1 Etimegut)
• Koçtaş Fix Ankara Alacaatlı (Prf. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. No:36)
• Koçtaş Ümitköy Köyiçi Fix (Çayyolu Mah. 2673 Sk. No:38/94, Çankaya)
• Koçtaş Ankara – Gordion AVM (Ankaralılar Cad. Gordion AVM No: 2 Ümitköy)
• Koçtaş Ankara – Bilkent (Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No: 3/103 Çankaya)
• Koçtaş Ankara Eryaman Kaşmir Fix (Göksu Mahallesi, 1.TBMM Caddesi, No:8 /60 Merkez Etimesgut)
• Koçtaş Ankara – Panora (Oran Mah. Turan Güneş Blv. No:182 17 Çankaya)
• Koçtaş Fix Balgat (Çukurambar Mah. 1425. Cad. No:18 Çankaya)
• Koçtaş Zirvekent Fix (Birlik Mah. 428.Cad. No:41 365 AVM B2 Katı 13-B nolu bağımsız bölüm Yıldız-Çankaya)
• Koçtaş Fix Emek 4 Ankara (Emek Mah. Kazakistan Cad. No:140 Çankaya)
• Koçtaş Ankara Gaziosmanpaşa Fix (Gaziosmanpaşa, Köroğlu Caddesi, Koza Sok No:120 Çankaya)
• Koçtaş Ankara – Ankamall (Gazi Mahallesi, Mevlana Bulvarı Ankamall AVM No:2 Z063 Yenimahalle)
• Koçtaş Fix Mamak Natavega (Akşemsettin Mah. Doğukent Cad. 2308 Sok. No:1/A Mamak)
• Koçtaş Keçiören Fix (FTZ Alışıveriş Merkezi Fatih Caddesi No:30 B2-02 06120 Keçiören)

16 Tem 2021 - 12:29 - Yaşam

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