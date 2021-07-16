Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var?

Ev ve bahçe dekorasyonu ile ilgili aranılan her şey devasa mağazaları içerisinde cevap veren IKEA, Türkiye’nin pek çok noktasında bulunuyor. Uluslararası bir zincir mağaza olan IKEA, sadece sattığı yapı ürünleri ile değil, lezzetli restoranı ve gurme ürünleri reyonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var?



Dünyanın en ünlü yapı marketlerinden biri olan IKEA, Ankara’da da başkentlilere hizmet veriyor. Peki, Ankara’da İkea mağazaları nerede var? Ankara’da tek bir mağaza ile alışveriş severlere hizmet veren IKEA, Mamak ilçesinin Akşemsettin Mahallesi, 2308 sokakta yer alan Anatolium AVM içerisinde bulunuyor. Haftanın 7 günü açık olan bu IKEA mağazası, saat 10.00 – 22.00 arasında müşterilerini ağırlıyor.