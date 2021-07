Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu?

Türkiye’de fizik muayene ya da risk tarama olarak da bilinen check up işlemi, temelde beş adımdan oluşuyor. Tam bir vücut tarama öngören check up; inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon ve olfaksiyon adımları ile gerçekleştiriliyor. Her bir adımda vücudun farklı bölümleri için testler içeren check up işlemi, sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarları arasında yer alıyor. Özellikle erken tanı aşamasında kilit bir konumda olan check up, sağlık uzmanları tarafından da sıkça tavsiye ediliyor.

Ankara'da Check Up Nerede Yapılır?



Sağlıkta oynadığı rol ile dönem dönem tekrarlanması gereken check up işlemleri, başkent Ankara’da pek çok sağlık kuruluşu tarafından yapılabiliyor. Peki, Ankara’da check up nerede yapılır? Ankara’da check up yatırmak isteyen başkentlilerin, özel hastaneler veya aile sağlık merkezlerine başvuru yapması gerekiyor.