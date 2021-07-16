Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir? Anayasa Mahkemesi Hangi Otobüs Gider? Anayasa Mahkemesi Nerelerde Var?

Türkiye’deki en yüksek yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi, kısa adıyla AYM, pek çok hak ihlallerinin önüne geçilmesinde işlevsel bir rol oynuyor. Bireysel olarak kişilerin yaşadığı hak ihlallerinde başvuru yapabileceği ilk adreslerden biri olması gereken Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin verdiği kararın şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek ile görevlendiriliyor. Birçok hak ihlalini mahkemeleri aracılığıyla giderebilecek güce sahip olan Anayasa Mahkemesi, her vatandaşın hakkını savunabilmek için bilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir?



Başkent olması nedeniyle pek çok kamu kurumuna ev sahipliği yapan Ankara, Anayasa Mahkemesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Peki, Ankara'da Anayasa Mahkemesi nerede nasıl gidilir? Ankara’nın merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya’da yer alan Anayasa Mahkemesi; Ahlatlıbel Mahallesi’nde bulunan İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde yer alıyor. Olası posta gönderileri için Anayasa Mahkemesi’nin posta kodu 06805 olarak biliniyor. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmak için şehir içerisinde hizmet veren belediye otobüslerinin kullanılması gerekiyor.