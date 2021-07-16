- 16 Tem 2021 - 15:30 G: 16 Tem 2021 - 15:47

Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir? Anayasa Mahkemesi Hangi Otobüs Gider? Anayasa Mahkemesi Nerelerde Var?

Hak ihlalleri yaşayan kişilerin yargı konusunda başvuracağı organlardan birisi olan Anayasa Mahkemesi, her vatandaşın bilmesi gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Peki, Ankara'da Anayasa Mahkemesi nerede nasıl gidilir? Anayasa Mahkemesi hangi otobüs gider? Anayasa Mahkemesi nerelerde var? İşte, detaylar…

Türkiye’deki en yüksek yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi, kısa adıyla AYM, pek çok hak ihlallerinin önüne geçilmesinde işlevsel bir rol oynuyor. Bireysel olarak kişilerin yaşadığı hak ihlallerinde başvuru yapabileceği ilk adreslerden biri olması gereken Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin verdiği kararın şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek ile görevlendiriliyor. Birçok hak ihlalini mahkemeleri aracılığıyla giderebilecek güce sahip olan Anayasa Mahkemesi, her vatandaşın hakkını savunabilmek için bilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir?

Başkent olması nedeniyle pek çok kamu kurumuna ev sahipliği yapan Ankara, Anayasa Mahkemesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Peki, Ankara'da Anayasa Mahkemesi nerede nasıl gidilir? Ankara’nın merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya’da yer alan Anayasa Mahkemesi; Ahlatlıbel Mahallesi’nde bulunan İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde yer alıyor. Olası posta gönderileri için Anayasa Mahkemesi’nin posta kodu 06805 olarak biliniyor. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmak için şehir içerisinde hizmet veren belediye otobüslerinin kullanılması gerekiyor.

16 Tem 2021 - 15:30 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?
Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller mask
Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller
Kız İsteme Nasıl Olur? Ankara'da Kız İsteme Merasiminde Neler Yapılır? mask
Kız İsteme Nasıl Olur? Ankara'da Kız İsteme Merasiminde Neler Yapılır?
Ankara'da Zenginler Nereye Gider? Ankara Sosyete Mekanları Neresi? Ankara Sosyetesi Kimler? mask
Ankara'da Zenginler Nereye Gider? Ankara Sosyete Mekanları Neresi? Ankara Sosyetesi Kimler?
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir? mask
Lezzet Ankara Nasıl Üye Olunur? Restoran Kaydı Nasıl Yapılır? Nasıl Sipariş Verilir?
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu? mask
Ankara'da Check Up Nerede Yapılır? Ücretsiz Check Up Nerede Yapılır? Devlet Hastanesi Check Up Yapılıyor Mu?
Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede? mask
Bauhaus Ankara’da Nerelerde Var? Ankara Bauhaus Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Bauhaus Nerede?
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var? mask
Ankara'da İkea Mağazaları Nerede Var? IKEA Hangi Avm'lerde Var? Nata Vega'da Hangi Markalar Var?
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede? mask
Ankara'da Koçtaş Nerede Var? Ankara Koçtaş Hangi Avm'lerde Var? Ankara'daki En Büyük Koçtaş Nerede?
Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var? mask
Ankara Çukurambar Sosyete Pazarı Hangi Günler? Ankara Nişantaşı Pazarı Hangi Günler Var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?
Kırmızı Oda Dizisinin Oyuncusundan Şok Sözler! Resmen Her Şeyi İfşaladı, Görenler Titredi! Meğer Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin… mask
Kırmızı Oda Dizisinin Oyuncusundan Şok Sözler! Resmen Her Şeyi İfşaladı, Görenler Titredi! Meğer Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin…
Şeyma Subaşı’ndan Servet Şov! “Dolandırıcı” Denilen Meodo’yla Barışınca İpler Koptu, Parmakları Doldurdu! Tektaş Değil Ama Bu Yüzükler Tam Tamına… mask
Şeyma Subaşı’ndan Servet Şov! “Dolandırıcı” Denilen Meodo’yla Barışınca İpler Koptu, Parmakları Doldurdu! Tektaş Değil Ama Bu Yüzükler Tam Tamına…
Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir? Anayasa Mahkemesi Hangi Otobüs Gider? Anayasa Mahkemesi Nerelerde Var? mask
Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir? Anayasa Mahkemesi Hangi Otobüs Gider? Anayasa Mahkemesi Nerelerde Var?
Mehmet Ali Erbil’den Şok Hamle! İbo Show’a Rakip Olacaktı, Karar Değiştirdi! Şafak Sezer’le Resmen El Sıkıştı, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Mehmet Ali Erbil’den Şok Hamle! İbo Show’a Rakip Olacaktı, Karar Değiştirdi! Şafak Sezer’le Resmen El Sıkıştı, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Neler Oluyor?
Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller mask
Ankara'da Sevgiliyle Kalınacak Oteller Hangisi? En İyi 10 Ankara Romantik Oteller

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status