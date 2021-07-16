Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir? Anayasa Mahkemesi Hangi Otobüs Gider? Anayasa Mahkemesi Nerelerde Var?
Hak ihlalleri yaşayan kişilerin yargı konusunda başvuracağı organlardan birisi olan Anayasa Mahkemesi, her vatandaşın bilmesi gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Peki, Ankara'da Anayasa Mahkemesi nerede nasıl gidilir? Anayasa Mahkemesi hangi otobüs gider? Anayasa Mahkemesi nerelerde var? İşte, detaylar…
Türkiye’deki en yüksek yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi, kısa adıyla AYM, pek çok hak ihlallerinin önüne geçilmesinde işlevsel bir rol oynuyor. Bireysel olarak kişilerin yaşadığı hak ihlallerinde başvuru yapabileceği ilk adreslerden biri olması gereken Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin verdiği kararın şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek ile görevlendiriliyor. Birçok hak ihlalini mahkemeleri aracılığıyla giderebilecek güce sahip olan Anayasa Mahkemesi, her vatandaşın hakkını savunabilmek için bilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.
Ankara'da Anayasa Mahkemesi Nerede Nasıl Gidilir?
Başkent olması nedeniyle pek çok kamu kurumuna ev sahipliği yapan Ankara, Anayasa Mahkemesi’ne de ev sahipliği yapıyor. Peki, Ankara'da Anayasa Mahkemesi nerede nasıl gidilir? Ankara’nın merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya’da yer alan Anayasa Mahkemesi; Ahlatlıbel Mahallesi’nde bulunan İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde yer alıyor. Olası posta gönderileri için Anayasa Mahkemesi’nin posta kodu 06805 olarak biliniyor. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmak için şehir içerisinde hizmet veren belediye otobüslerinin kullanılması gerekiyor.
16 Tem 2021 - 15:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.