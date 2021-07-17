- 17 Tem 2021 - 11:28 G: 17 Tem 2021 - 11:41

Müge Anlı Yeniden Ekranlara Dönüyor! Osman Büyükşen Her Şeyi İtiraf Etti, Dosya Kapandı! Meğer İşin Aslı Bambaşkaymış! Büşra İçin Kilitler Açıldı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı işe Tatlı Sert yeniden dönüyor! Müge Anlı, sezon finali yaparken dedikleriyle kapıyı aralık bırakmıştı ki, cinayetin çözüldüğü resmen ortaya çıktı. Uzun bir süredir gündem olan Büyükşen çiftinin ölümü gündemden düşmeyen konuların arsında yerini alıyordu.

Osman Büyükşen ise kolayların tek tek çözülmesinin ardından ilk kez basına konuşarak her şeyi itiraf etti. Dosyanın kapanmasına ramak kalırken; gözler şüphelerin biriktiği Büşra ve Uğur’a çevrildi. Yasak aşk denilmişti ama işin aslı bambaşka çıkınca ağızlar açık kaldı. Peki, neler oluyor?

Büyükşen çifti yaklaşık üç yıl önce ortada hiçbir sebep yokken kızlarının gözleri önünde öldürülmüştü. Kızları ise çelişkili ifade vermesinden dolayı şüpheleri kendi üzerinde topluyordu. Müge Anlı ise sezon finalinde; “Büyükşen olayında bir gelişme olsun anında programı başlatırım. Dekorlarım olsun yeter” sözlerini dile getirmişti. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak?

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17 Tem 2021 - 11:28 Ankara- Yaşam

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