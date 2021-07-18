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18 Tem 2021 - 16:07

Seren Serengil Çıldırdı! Seda Sayan ve Gülben Ergen Topun Ucunda! Bela Resmen Bağıra Bağıra "Geliyorum" Dedi! Neler Oluyor?

İki yakın dost olarak bildiğimiz Seda Sayan ve Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tekne ile tatile çıkmışlardı. Hala tatilde olan ikilinin tekne pozlarına Seren Serengil öyle bir yorum yaptı ki! Görenler bile hayrete düştü. İşte Seren Serengil’in yeri yerinden oynatacak o yorumu…