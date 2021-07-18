18 Tem 2021 - 16:07 Güncelleme: 18 Tem 2021 - 16:16
Seren Serengil Çıldırdı! Seda Sayan ve Gülben Ergen Topun Ucunda! Bela Resmen Bağıra Bağıra "Geliyorum" Dedi! Neler Oluyor?
İki yakın dost olarak bildiğimiz Seda Sayan ve Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tekne ile tatile çıkmışlardı. Hala tatilde olan ikilinin tekne pozlarına Seren Serengil öyle bir yorum yaptı ki! Görenler bile hayrete düştü. İşte Seren Serengil’in yeri yerinden oynatacak o yorumu…
Sıcak yaz günlerinin adresi olan Bodrum’a akın eden isimlerden biri de Seda Sayan oldu. Yanında en yakın arkadaşını da götürmeyi ihmal etmeyen Seda Sayan’ın Gülben Ergen’le verdiği tekne pozları sosyal medyayı salladı geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.