- 19 Oca 2022 - 10:54 G: 19 Oca 2022 - 10:59

Simpsons Kehanetleri Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı?

Tüm dünyanın yakın gelecekte yaşayacağı olayları bilmesiyle daha popüler hale gelen Simpsons, bu senenin de en çok konuşulan çizgi dizisi oluyor. Peki, Simpson kehanetleri nedir? Simpsons kehanetleri nasıl biliyor? Simpsonlar hangi ülkenin çizgi filmi, neden yasaklandı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Özellikle Beyrut patlaması, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sarayının basılması ve koronavirüs salgını ile ön tahminleri tutan Simpsons çizgi filmi tüm dünyada bu olayların ardından daha çok konuşulur hale geldi. Ancak Simpsons’ın tahminleri henüz bitmedi!

Simpson Kehanetleri Nedir? Simpsons çizgi dizisi Türkiye’de en çok “Simpson kehanetleri 2021 Türkiye nedir?” sorusunu merak ettiriyor. Ancak dizisinin Amerika yapımı olması nedeniyle, genelde kehanetleri Amerika ile ilgili oluyor.

Özellikle ABD başkanlık seçimi sonrası kongrenin basılacağını hem tarih hem de görsel olarak tutturan Simpsons, yaşanacak olayları birebir olmak üzere pek çok karesi ile tahmin etti.

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19 Oca 2022 - 10:54 - Gündem

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