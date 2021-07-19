Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu 2021 Ne Zaman? Muharrem Ayının Özellikleri Nelerdir?
Dinen önemli olan ayların art arda geldiği İslamiyet’te Kurban Bayramı’nın hemen ardından Muharrem ayı başlıyor. Pek çok din ve inanış açısından önemli olan Muharrem ayı içerisinde aşure gününü de barındırıyor. Peki, Muharrem ayı neyi ifade eder, ne zaman başlıyor? Muharrem orucu 2021 ne zaman? Muharrem ayının özellikleri nelerdir? İşte, detaylar…
İslamiyet’te iki ayrı açıdan önemi bulunan Muharrem ayı, 2021 yılı için de bir hayli yaklaştı. İçerisinde bulundurduğu aşure günü ile de Müslümanları meraklandıran Muharrem ayı ilgili tüm detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
Muharrem Ayı Neyi İfade Eder, Ne Zaman Başlıyor?
Muharrem ayının önemini kavramak isteyen vatandaşlar; “Muharrem ayı neyi ifade eder ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılı için Muharrem ayının başlangıç tarihi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ağustos ayı işaret ediliyor. Öte yandan Muharrem ayı, Hz. Musa’dan Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamberin oruç tuttuğu gün olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Muharrem ayı, İslâmî takvimin başlangıç yılı, yani Hicri 1, olarak kabul ediliyor.
19 Tem 2021 - 16:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.