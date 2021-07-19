- 19 Tem 2021 - 18:55 G: 19 Tem 2021 - 19:01

Sen Çal Kapımı Dizisinin Finali Verildi! Hande Erçel Sevinçten Ağlayarak Paylaştı! "Bu Kadar Erken Olamaz" Bambaşka Bir Şeyler Var! Meğer O Tarihte…

FOX TV kanalının yaz dizisi olarak bilinen Sen Çal Kapımı dizisi, sona erip final dahi yapmayacağı duyuruldu. FOX TV kanalının fişini çektiği dizi, artık ekranlarda olmayacak. Bu duruma tepki gösteren dizi hayranları, sosyal medyadan yorumlar atarak, üzüntülerini dile getirdiler. Hande Erçel, dizinin sonlanacağını çok üzgün ifadelerle paylaştı. Mesajın sonunda “Üzülmeyin” diyen Hande Erçel büyük bir müjdesinin de olduğunu iletti.

FOX TV’nin beğenilerek izlenen Sen Çal Kapımı dizisi, bazı nedenlerden dolayı final yapmadan direk kaldırılacağı duyuruldu. Dizinin hayranlarıyla birlikte oyuncuları, bu duruma üzülse de sevindirici haber Hande Erçel’den geldi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel, Kerem Bursin ile yeni projede başrol oynayacaklarını duyurdu. 

Ağustos ayında dizinin sonlanacağı bildirilirken, yeni proje de aynı kanalda FOX TV ekranlarında olacağı söylendi. Daha önce Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in birliktelikleri ve aşk hayatları gündeme gelirken, yeni projede birlikte oynamaları da, ikilinin birlikteliğinin devam etmesi adına dedikodular yayılmaya başlandı.

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19 Tem 2021 - 18:55 Ankara- Yaşam

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