Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!”

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor yarışmasının her bölümü reyting rekorlarını kırıp geçiyordu. Survivor İsmail’in birinci olmasına ise en çok destekleyen arkadaşı Batuhan sevinmişti. İsmail’le birlikte şampiyon olarak anılan Survivor Batuhan, yarışma bitiminde ise “İki şampiyon tek kupa!” yorumunda bulunarak paylaşmıştı!

Survivor İsmail’in ise Survivor yarışmasına 500 bin lira kazandığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Survivor İsmail ise henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu yüzden ise İsmail Balaban çıkan iddiaların güçlenmesine neden oldu! Peki, İsmail Balaban kazandığı parayla ne yaptı?



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