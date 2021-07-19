- 19 Tem 2021 - 20:37 G: 19 Tem 2021 - 20:54

Survivor İsmail Aldığı Ödülle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Poyraz Şok Oldu! “Helal Olsun İsmail” Başkası Olsa Öyle Şeyler Yapardı Ki… “Adamın Karekökü!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce İsmail’in şampiyon olmasıyla noktalanmıştı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği İsmail ise kazandığı parayla öyle bir şey yaptı ki görenler şok oldu. Survivor ikincisi ve rakibi olan Poyraz’a ise İsmail sevenleri göndermelerde bulunarak; “Poyraz şok oldun demi? Sen olsan yerdin” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Survivor yarışmasının her bölümü reyting rekorlarını kırıp geçiyordu. Survivor İsmail’in birinci olmasına ise en çok destekleyen arkadaşı Batuhan sevinmişti. İsmail’le birlikte şampiyon olarak anılan Survivor Batuhan, yarışma bitiminde ise “İki şampiyon tek kupa!” yorumunda bulunarak paylaşmıştı!

Survivor İsmail’in ise Survivor yarışmasına 500 bin lira kazandığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Survivor İsmail ise henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu yüzden ise İsmail Balaban çıkan iddiaların güçlenmesine neden oldu! Peki, İsmail Balaban kazandığı parayla ne yaptı?

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19 Tem 2021 - 20:37 Ankara- Yaşam

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