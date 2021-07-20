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20 Tem 2021 - 15:31

Masterchef Yayından Kaldırıldı! Milyonlarca Kişi Büyük Şok Yaşıyor... Tv8'i Açanlar Öyle Bir Şeyle Karşılaştı ki; Ters Köşe Oldu!

Masterchef 2021, büyük bir hızla; reyting duvarlarını resmen parçalaya parçalaya ilerleyip, kendi rekorunu kırmaya devam ederken izleyicilerde büyük bir şok uyandırdı. TV8 ekranlarını açıp, yeni bölümü bekleyen izleyenlerle karşılaştıkları program karşısında şok geçirdiler. Masterchef'in yayından kaldırılması sonucu Twitter'da çok sayıda kişi heyecanla bekledikleri bölümün yayınlanmamasından ötürü isyan etti.