Türk İsmi Dünyada Duyulacak! Dünyaca Ünlü İsim Doğum Yaptı, BebeğineTürk İsmi Koydu!

Bir süredir birlikte olan magazin basının sevilen çifti, bir süredir bebek bekliyordu. Dünyaca ünlü bir şarkıcı Halsey ile birlikte olan Türk senarist Alev Aydın, baba olduğunun müjdesini sosyal medya hesabından verdi. 14 Temmuz 2021 tarihinde dünyaya gelen Halsey ve Alev çiftinin bebeklerinin ismi ise duyanları adeta şaşkına çevirdi!

Halsey Ve Alev Çiftinin Bebeklerinin İsmi Ne?



Macar asıllı ve ABD'li şarkıcı olan Halsey, yaklaşık iki yıldır Türk senarist Alev Aydın ile bir birliktelik yaşıyordu. Birlikteliğini bir bebek ile taçlandıran sevgililer, geçtiğimiz günlerde ebeveyn oldu. Mutluluklarını sosyal medyadan paylaşan Halsey ve Alev Aydın çifti, sevgi dolu fotoğrafları ile hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Fotoğrafta Halsey, sevgilisi Alev Aydın'a aşk dolu bakışlar atarken, minik bebek de henüz almış olduğu adına alışmaya çalışıyordu! 14 Temmuz 2021 tarihinde dünyaya gelen Halsey ve Alev Aydın çiftinin bebeklerinin adı Ender Ridley olarak kayıtlara geçti. Bunu gören çiftin Türk takipçileri, kültürünü koruduğu için sosyal medya hesapları aracılığıyla Alev Aydın’a teşekkür etti. Halsey ise paylaşıma eklediği not ile magazin gündemini alt üst etti!