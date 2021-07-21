Burcu Biricik Hızını Alamadı! Camdaki Kız Yetmedi Sinema Filmi İle Ekranları Sallayacak! İşte Yeni Proje!
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile gönüllerde taht kurmayı yalnızca dizinin yayınlanan 9 bölümü ile başaran Burcu Biricik, hızlı başladığı 2021 sezonuna hiç ara vermeden devam ediyor. Yeni bir film için kollarını sıvayan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin bu kez beyazperdeye aktarılıp aktarılmayacağını akıllara getiriyor. Peki, Camdaki Kız dizisinin Burcu Biricik’i hangi filmde rol alacak?
Bugüne kadar birbirinden iddialı yapımlarda yer alan Burcu Biricik; Hayat Şarkısı, Kuzgun ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok ünlü televizyon dizisinde yer aldı. Kısa sürede oldukça geniş bir hayran kitlesi edinen Burcu Biricik, özellikle 2021 yılını kendi yılı ilan etti. TV8 ekranlarının fenomen dizisi olan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat vererek 2021 yılına başlayan güzel oyuncu, Camdaki Kız dizisi için burada beğenildi. Camdaki Kız dizisinden hemen önce ise Netflix isimli dijital yayın platformunda Fatma dizisinin başrollünü üstlenen Burcu Biricik, Fatma’dan hemen sonra Nalan karakterine büründü.
Şu sıra ekranların bir hayli aranan yüzleri arasına giren Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin Nalan karakteri ile birlikte, gönüllerde taht kurmayı da başardı. Kısa sürede tüm Türkiye’yi Nalan ile ele geçiren başarılı oyuncu şimdilerde yeni bir filmin hazırlığına girişti. Öte yandan birçok popüler dizinin sezon arasında vizyona da bir film hazırlaması Camdaki Kız dizisinin beyazperdeye gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisi film mi oluyor?
21 Tem 2021 - 16:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.