Burcu Biricik Hızını Alamadı! Camdaki Kız Yetmedi Sinema Filmi İle Ekranları Sallayacak! İşte Yeni Proje!

Bugüne kadar birbirinden iddialı yapımlarda yer alan Burcu Biricik; Hayat Şarkısı, Kuzgun ve Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok ünlü televizyon dizisinde yer aldı. Kısa sürede oldukça geniş bir hayran kitlesi edinen Burcu Biricik, özellikle 2021 yılını kendi yılı ilan etti. TV8 ekranlarının fenomen dizisi olan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat vererek 2021 yılına başlayan güzel oyuncu, Camdaki Kız dizisi için burada beğenildi. Camdaki Kız dizisinden hemen önce ise Netflix isimli dijital yayın platformunda Fatma dizisinin başrollünü üstlenen Burcu Biricik, Fatma’dan hemen sonra Nalan karakterine büründü.

Şu sıra ekranların bir hayli aranan yüzleri arasına giren Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinin Nalan karakteri ile birlikte, gönüllerde taht kurmayı da başardı. Kısa sürede tüm Türkiye’yi Nalan ile ele geçiren başarılı oyuncu şimdilerde yeni bir filmin hazırlığına girişti. Öte yandan birçok popüler dizinin sezon arasında vizyona da bir film hazırlaması Camdaki Kız dizisinin beyazperdeye gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisi film mi oluyor?