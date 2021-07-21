Yasmin Erbil Mali'nin Sinirlerini Yine Zıplattı! Derin Göğüs Dekoltesine Yürek Dayanmaz, Saçlar Da Cabası!
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, yaptığı o paylaşım ile yine milyonların başını döndürdü. İlginç saç tercihi ve derin dekoltesi ile milyonların aklını başından alan Yasmin Erbil, dur durak bilmeden şovunu yaptı! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? İşte, detaylar…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar çiftinin evliliğinden dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, son dönemlerde sosyal medyanın en popüler isimlerinin başında geliyor. Tüm Türkiye’nin gözü önünde büyüyen Yasmin Erbil, yaptığı o cesur paylaşımlar ile resmen çocukluğunu unutturmak istiyor!
Yaptığı her paylaşım ile hayranlarının büyük bir beğenisini toplayan Yasmin Erbil, bu kez farklı bir saç stili ve göğüs dekolteli kıyafeti ile kamera karşısına geçiyor. Bu fotoğrafı ile milyonlarca kişinin başını döndüren Yasmin Erbil, takipçilerinden hem tam puan almayı hem de takdir yorumları toplamayı başarıyor.
21 Tem 2021 - 16:45 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.