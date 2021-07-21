Songül Karlı Öyle Paylaşımlar Yaptı ki; Magazin Dünyası Koptu! Yaşına Rağmen Bikinisiyle Rüzgar Estirdi! "Yok Artık Diyeceksiniz"
Son dönemde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarla adından çok sık bir şekilde bahsettirmeyi başaran şarkıcı ve sunucu Songül Karlı da diğer birçok ünlü gibi tatil sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Songül Karlı, bikinisiyle objektifler karşısına geçerek çok güzel pozlar verdi.
Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve Yüce sebebiyle tüm mal varlığından olduğunu açıklayan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, kötü günleri geride bırakmayı başararak hayatına devam ediyor. Çocuğuyla bir ekmeğe muhtaç kaldığını açıklayan Karlı'nın bu açıklamalarından sonra böylesine toparlanması herkesi mutlu etti. Sezonda paylaştığı fotoğraflarla ise resmen magazin gündemini yaktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.