Songül Karlı Öyle Paylaşımlar Yaptı ki; Magazin Dünyası Koptu! Yaşına Rağmen Bikinisiyle Rüzgar Estirdi! "Yok Artık Diyeceksiniz"

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve Yüce sebebiyle tüm mal varlığından olduğunu açıklayan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, kötü günleri geride bırakmayı başararak hayatına devam ediyor. Çocuğuyla bir ekmeğe muhtaç kaldığını açıklayan Karlı'nın bu açıklamalarından sonra böylesine toparlanması herkesi mutlu etti. Sezonda paylaştığı fotoğraflarla ise resmen magazin gündemini yaktı!

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