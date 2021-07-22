- 22 Tem 2021 - 09:56 G: 22 Tem 2021 - 10:11

Masterchef Yarışması Yayından Mı Kaldırıldı? Acun Ilıcalı ve TV8 Kanalı Olaya El Attı, Milyonlar Ters Köşe Oldu! RTÜK Şoku Deniyordu, Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında yaşanalar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Birkaç gündür yeni bölümleri yerine kolaj ya da eski bölümlerini getiren TV8 kanalı; programın yayından kaldırıldığını düşündürdü. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın ve TV8’in Masterchef yarışmasına el attığı ortaya çıktı. RTÜK’ten ceza aldığı söylentileri ortalıkta dolaşırken; görenlere şok yaşatacak gerçek sıralandı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü reyting rekorlarını kırmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl çok iyi reytingler almasından dolayı bir ay daha uzatılan yarışmada seyir keyfi ve heyecan ise hiç bitmiyordu.

Yarışmacıların yemek yaparken birbirileriyle tatlı rekabetlerini konu olarak alan yarışmada tansiyon ise neredeyse hiç düşmüyor. Jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ise yarışmacılara ve seyircilere birbirinden kıymetli bilgiler aktarıyor. Peki, bu kadar başarılı bir yarışma neden birkaç gündür ekranlarda yok? Yayından mı kaldırıldı?

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22 Tem 2021 - 09:56 Ankara- Yaşam

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